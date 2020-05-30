中國A股香港身份“疫苗皇帝”離婚 前妻獲分235億元股份

據蘋果日報引述中國官方媒體消息，5月29日晚，A股曝出一宗天價離婚案。中國乙型肝炎疫苗龍頭康泰生物董事長杜偉民離婚，將其直接持有約1.61億股公司股份（占公司總股本23.99%）分割予擁有香港身份證的前妻袁莉萍，創下A股歷史最高分手費！

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據蘋果日報今天報道稱，天價分手費，A股“疫苗皇帝”離婚，前妻獲分$259億股份。據該報道指值得一提的是，按康泰生物最新收市價146元人民幣（下同‧約160港元）計算，杜偉民分割予前妻的股份市值達235.54億元（約259億港元），創下A股歷史最高分手費！打破2016年9月崑崙萬維董事長周亞輝離婚時75億元（約82億港元）的分手費的紀錄。

據29日晚康泰生物披露的《簡式權益變動報告書》，此次權益變動前，杜偉民直接持有公司股份約3.447億股，占公司股份總數的51.26%，其中處於質押狀態的股份為2348.5萬股，占其持有公司股份總數6.81%。

今次因解除婚姻關係並進行財產分割，杜偉民將其直接持有約1.61億公司股份（占公司總股本23.99%）分割至前妻名下。此次權益變動後，杜偉民的持股數量為1.834億股，持股比例從51.26%減少至27.27%。而袁莉萍從零持股變成持股23.99%。為保持公司的正常運作，2人簽署了《一致行動人與表決權委託協議》。該報道稱，公開資料顯示，杜偉民今年57歲；加拿大籍的袁莉萍則49歲，擁有對外經濟貿易大學採購與供應管理專業經濟學學士。有指，兩夫婦均有香港身份證。杜偉民與小8歲的妻子離婚，再加上天價分手費，即時成為市場熱話。

據該報道，在疫苗行業中有一句說話，如果被指製造黑心疫苗的長生生物的高俊芳是“疫苗女王”，那康泰生物的杜偉民則是“疫苗皇帝”。杜偉民於1963年出生於江西井岡山農民家庭，大學時選擇了化學專業，畢業後分配到江西省衛生防疫站工作。到了90年代，杜偉民轉職成為一名疫苗營銷業務員，而他任職的公司為長春長生生物科技股份有限公司，即長春長生的全資子公司。

離開長生生物後，杜偉民與曾在河南開封龍亭區衛生防疫站擔任醫生、副站長的韓剛君創辦廣州盟源生物，各占股50%。2001年，廣州盟源生物以43.79萬元購入長生實業0.68%的股權（長生實業即上市公司長春長生前身），杜偉民憑此成為其小股東。

1992年6月，深圳廣信生物工程有限公司擬與國家原材料投資公司及香港廣信實業有限公司各出1/3資金合作組建深圳康泰生物製品有限公司。到了2008年，康泰生物面臨重組，杜偉民通過產權交易所購買了康泰生物大部份股份，成為康泰生物實際控制人。同年9月，深圳康泰生物與北京民海生物科技有限公司實現戰略性重組。2017年2月份，康泰生物成功上市，杜偉民擔任董事長一職。

據蘋果日報引述經濟新聞消息說，惟杜偉民的發跡史亦有污點。2009年，杜偉民曾工作過的江蘇延申​​生產的狂犬疫苗被查出藥效不足，存在造假嫌疑，當時被監管機構勒令其停產整頓；2017年，北京高院對國家食品藥品監督管理總局藥品審評中心副主任尹紅章作出的二審裁定中顯示，杜偉民曾向尹紅章行賄。