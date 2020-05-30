中美貿易初協議暫無恙 特朗普對華經貿無制裁

外界關注美國總統特朗普關於對華政策重塑，是否涉及制裁中國經濟與貿易。特朗普多次公開表達對中國不滿意，在做出取消香港的特殊待遇與斷絕同世衛組織關係的重大決定同時，沒有推出如何對中國經濟與貿易的制裁措施，專家指特朗普在此議題上，雷聲大雨點小。

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據路透社報道，雷聲大雨點小，特朗普中國記者會未提及任何經濟制裁和貿易行動。

美國總統特朗普周五表示，他正在指示他的政府開始取消給予香港的特殊待遇的政策豁免的程序，以回應中國計畫在香港實施新的國家安全法。特朗普在白宮玫瑰園新聞發布會上宣布了這一消息，稱中國違背了他們確保香港自治的承諾。他表示，中國對香港採取的行動對香港人民、中國人民和世界人民來說都是一場悲劇。

據特朗普說，“我們將採取行動取消給與香港的優惠待遇，” 特朗普並補充表示，美國還將制裁那些被認為對破壞香港自治負有責任的個人。

據路透社，中國《環球時報》稱，特朗普宣布取消給予香港的特殊待遇政策豁免是“魯莽武斷的舉動”。

特朗普發表此番講話前，中國全國人大通過建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定。美國國務卿蓬佩奧周三對國會表示，香港不應再享有按照美國法律給予的特殊待遇，而正是這些待遇幫助維持香港金融中心的地位。

據特朗普表示，正在指示他的政府開始取消有關香港政策協議的程序，其中包括從引渡待遇到出口管制等一系列內容。

特朗普當日還簽署公告，將禁止來自與軍方有聯繫的中國機構的中國研究生入境美國。包括一名現任美國官員和另一名了解政府內部討論情況的人士在內的消息人士透露，此舉可能會影響3,000-5,000名中國留學生。SPARTAN CAPITAL SECURITIES首席市場經濟學家PETER CARDILLO表示，“美國將終止與世界衛生組織的關係，並將資金用於其他公共衛生需求。他指責中國應對冠狀病毒負責，並指出中國在貿易方面佔便宜，竊取知識產權。但他沒有說他將退出貿易協議，這很關鍵。”

但據PETER CARDILLO說，“特朗普沒有提到通過實施新的制裁或放棄貿易協議來採取經濟行動。這是他的又一次政治噱頭。”

INDEPENDENT ADVISOR ALLIANCE首席投資官CHRIS ZACCARELLI稱：“他開始講話時語氣非常嚴厲。市場擔心他會宣布一些實質性的、對美國經濟有害的東西。然後，隨着他的講話繼續，情況變得很清楚，所採取的行動沒有像最初擔心的那樣嚴厲。”

該報道說，特朗普新聞發布會結束後，當日美股多數收高，美債價格上漲，收益率走低，美元下跌。