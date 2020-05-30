危機之際 美國領館拍賣在港地產引撤資議論

在美國特朗普政府警告會就港版國安法對中港實施制裁之際，由美國政府持有逾72年、現為美國駐港總領事館宿舍的南區壽山村道37號6幢洋房，近日秘密招標出售，市值估計逾百億港元。有專家認為，指美國駐港總領事館此時應該安撫美國在港商人，不要擔心制裁措施影響到他們利益，但放盤毋疑是“割禾青”，起帶頭作用，相信他們也會跟隨撤資走人。

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據東網今天透露，港版國安法：美國總領館承認放售壽山村道洋房，估值百億元。在美國特朗普政府警告會就港版國安法對中港實施制裁之際，由美國政府持有逾72年、現為美國駐港總領事館宿舍的南區壽山村道37號6幢洋房，近日秘密招標出售，市值估計逾百億港元。報道稱，美國總領館今日(30日)已向東網承認出售有關物業。

據了解，這6幢洋房以現狀及售後租回形式出售，截標日期則有待決定。美國政府早於1948年以31萬5千港元購入該地皮。

美國駐港總領事館同時表示，會對其他美國政府在港資產加強投資，包括美國駐港總領事館辦公大樓，強調美國政府定期檢討其海外物業，表示這是再投資計畫的一部分。

該報道引述理工大學香港專上學院講師陳偉強認為，美國駐港總領事館的舉動，顯示總領館肯定知道制裁措施會“幾辣”，評估樓價會跌，於是在跌市前賣樓，希望可以賺到盡。他指美國駐港總領事館此時應該安撫美國在港商人，不要擔心制裁措施影響到他們利益，但放盤毋疑是“割禾青”，起帶頭作用，相信他們也會跟隨撤資走人。