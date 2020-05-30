新冠病毒防疫管控逐步鬆動，歐洲外派人員開始返回中國。首批專機將歐洲管理人員運回中國，以促進經濟。

新冠病毒防疫管控逐步鬆動，歐洲外派人員開始返回中國。首批專機將歐洲管理人員運回中國，以促進經濟。

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據德國《時代周報》報道，約400名德國高管、僱員及其親屬被允許持特別許可證返回中國。周六，一架載有200名乘客的包機從法蘭克福起飛，已抵達中國天津。乘客將在天津一家賓館接受為期兩周的隔離，然後才可前往目的地。

第二架包機將於6月4日登陸上海。專機是由中國德國商會與德國駐華大使館和中國當局合作組織的。這是自新冠疫情採取封鎖措施以來，外國人從歐洲返回中國的首批回程航班。

疫情爆發後，北京政府三月份開始，禁止所有外國人入境。但國際公司正在努力恢復在中國的企業運作。因此，中國專門為包機旅客頒發了入境簽證。

德國有5200多家公司活躍於中國，在中國的僱員超過了100萬人。中國北部德國商會執行董事詹斯希爾德布蘭特表示，為恢復經濟並使之達到新冠危機前的水平而努力，這有利於雙方的共同利益。希爾德布蘭特還表示，德國企業界非常需要將更多的外國僱員遣返中國。

據德國財經網報道，根據中國德國商會的民意調查，有2000到2500人表示願意乘坐專機返回中國。為此，中國德國商會打算繼續組織飛往中國的專機。

中國德國商會讚揚了與中國外交部的良好合作，因為返回中國對中國各省市是個大挑戰。中國是由各地方部門來負責隔離和防疫管控措施的。