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日媒曾曝解放軍演習模擬奪東沙島 台灣派新艦增防

南海東沙島（Pratas Island） © 網絡照片

台灣軍方將全新的多功能艇派駐東沙群島的東沙島，強化巡防能力以應對中國大陸的8月的軍事演習。共同社本月12日曾引述消息人士報道，大陸計畫8月在南中國海進行軍演，舉行模擬奪取東沙群島的大規模登陸演習。香港《南華早報》引述不願具名的大陸軍方人士透露，東沙群島只有200名台灣軍人駐守，中國大陸派出一支航母戰鬥群來佔領如此狹小的島嶼沒有意義。