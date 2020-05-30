日媒曾曝解放軍演習模擬奪東沙島 台灣派新艦增防
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台灣軍方將全新的多功能艇派駐東沙群島的東沙島，強化巡防能力以應對中國大陸的8月的軍事演習。共同社本月12日曾引述消息人士報道，大陸計畫8月在南中國海進行軍演，舉行模擬奪取東沙群島的大規模登陸演習。香港《南華早報》引述不願具名的大陸軍方人士透露，東沙群島只有200名台灣軍人駐守，中國大陸派出一支航母戰鬥群來佔領如此狹小的島嶼沒有意義。
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據聯合早報今天報道稱，台灣派新艦艇駐東沙島，增強巡防應對大陸軍演。
據該報道，台灣行政院海岸巡防署昨日（29日）將全新的多功能艇派駐東沙群島的東沙島（Pratas Island），強化巡防能力以應對中國大陸的8月的軍事演習。
該報道引據《自由時報》消息，海巡署高雄海巡隊介紹，新造多功能艇船長11.86米、寬3.4米、排水量八噸，材質採用玻璃纖維，並搭配900匹馬力，最高航速可達45節（約83公里），續航力達288浬（約553公里）。多功能艇具備速度快、吃水淺、靈活性高等特性，適合沿近海救生救難及作為離島海域查緝越界的快艇。
據高雄海巡隊表示，海巡署的“籌建海巡艦艇發展計畫”，規畫新造50艘多功能艇，已完成五艘交船，優先配置離島重點海域。為強化東沙海域執勤能量，艦隊分署將加速汰換舊式小艇汰換，捍衛台灣主權及漁業資源。
據報道說，共同社本月12日曾引述消息人士指，中國大陸計畫8月在南中國海進行軍演，舉行模擬奪取東沙群島的大規模登陸演習。不過香港《南華早報》報道，不願具名的大陸軍方人士透露，東沙群島只有200名台灣軍人駐守，大陸派出一支航母戰鬥群來佔領如此狹小的島嶼沒有意義。登陸演習只是大陸軍方定期訓練計畫的一部分。