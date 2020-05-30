民調：3成非民主派港人反對港版國安法

一項民意研究顯示，九成六「民主派支持者」反對中國為香港製訂「港區國安法」，認為會為香港帶來負面影響，不過，調查同時發現，近三成「非民主派支持者」反對「港區國安法」，有相若比率的受訪者認為，立法會帶來負面影響。負責研究的學者認為，「非民主派支持者」的反對比率不低，當局的遊說未必能扭轉市民的取態，強推只會令社會分裂。而另一項有37萬人回應的抗爭者民調更顯示，約八成人支持美國取消對港優惠和政策的「攬炒」(即同歸於盡)行為。

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香港民意研究所在本周頭四天(25日至28日)以電郵方式訪問10996名向該所登記的意見群組成員，並分開「民主派支持者」和「非民主派支持者」進行統計。結果顯示，受訪者中有八成六自稱為「民主派支持者」，當中，96%表示，反對中國人大常委會制定「港版中國國安法」，表示支持的只有1%。另一方面，占受訪者一成一的「非民主派支持者」中，有62%表示支持人大代港立法，但反對的亦有29%，餘下9%表示「一半半」。

中港政府均強調，「港區國安法」不會影響港人權利自由，只會影響一小撮嚴重危害國家安全者，而立法更可令香港恢復秩序，有利復蘇經濟。建制派組成的「香港各界撐國安立法聯合陣線」在網上及街站收集市民支持簽名，並動員各司局長和特首林鄭月娥站台，稱在三天內獲得超過110萬名市民聯署。

不過，民意研究所的調查顯示，仍有三成「非民主派支持者」認為，立法和設立執行機制對香港社會穩定有負面影響，認為有正面影響的，只有56%。相反，高達98%「民主派支持者」認為，中國的做法會對香港穩定帶來負面影響，認為有正面影響的只有1%。

研究所副行政總裁鍾劍華指出，三成的「非民主派支持者」反對港區國安法是一個不小的數字，儘管官員多次重申，特首又在親建制的13份報章賣全版廣告，他相信，遊說工作未必能夠扭轉市民的取態。他認為，人心向背才是社會的核心問題，若果北京政府一意孤行，只會令更多香港人致力爭取更合理的體制，無助平息過去一年的街頭抗爭。

抗爭者民調：八成支持「攬炒」

另外，由抗爭者等各界人士組成的「民間記者會」亦公布網上進行的「港區國安法」民意調查結果，在上周未的三天內獲得多達37萬人回應，是「民間記者會」歷次網上民調中，回應人數最多的。

結果顯示，99%受訪者反對在香港落實國安法，另有超過九成人相信，中國有意在港設立的國安機構，等同「秘密警察」。調查又顯示，接近87%的受訪者認為，港區國安法不會遏止香港的街頭抗爭，更多受訪者相信，立法無阻港人在國際間進行抗爭。

調查又發現，超過八成受訪者認同，假如中國堅持實施港版國安法，支持美國取消香港獨立關稅區地位和取消美國的香港政策法。「民間記者會」發言人認為，隨着北京兩會強行在香港實施中國《國安法》，抗爭陣營已做好「攬炒」的準備。