港人耗54億延海洋公園壽命一年

涉及54億港元的海洋公園拯救撥款，在立法會財務委員會經過半個月約16小時爭議後獲得通過，但有關撥款僅能讓公園營運一年，因為占撥款五成半的30億元將用作償還中國銀行的貸款。至於有關貸款的利息是否超高，港府拒絕透露。而撥款獲得通過，則意味港人每天向海洋公園支付1400多萬元。

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由於議員憂慮海洋公園將成「無底深潭」，不少議員批出質疑，以致申請經異次會議討論才有結果，但不少資料仍然未有交代，包括港府2013年時承諾借22.9億元後不再資助公園的大樹灣發展項目，但現時又在54億的撥款申請中撥款支付，並拒絕透露具體數額。公民黨郭家麒指大樹灣項目是個「騙局」，直斥公園賬目不清不楚，促商務及經濟發展局長邱騰華問責請辭，並提出動議中止項目，但遭否決，結局一如其他要求園方改善和加強問責的臨時動議。

最後，在財委會主席陳健波限定時間投票的情況下，撥款以32票贊成、20票反對、2票棄權通過。當中，多個民建聯、工聯會及自由黨等建制派議員雖在會議期間提出質疑，但最終仍是投了贊成票，反對票則全部來自泛民主派議員。

已有43年歷史的海洋公園，月初突然提出申請，指流動資金只足以營運公園至6月底，要求撥款54億元救亡，聱言若申請不獲通過，香港首個主題公園便須倒閉。