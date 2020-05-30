美國將撤銷香港特殊等遇 港財政司稱影響不嚴重

香港財政司長陳茂波表示，已就美國可能採取行動作出應對，認為即使美國取消香港的獨立關稅地位，影響也不會嚴重，與美元掛鉤的聯繫彙率也毋須經美國同意和批准；最大的憂慮反而是會衝擊投資者信心，港府會密切監察資金流動。

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美國總統特朗普在香港時間今(30日)晨提出展開三項對香港的制裁行動，除了制裁參與削弱香港自治的香港官員和修改針對香港的旅遊警示，以反映監視和被捕風險增加之外，主要是開始取消給予香港特別待遇的程序。特朗普指出，這會影響美港多項協議，包括引渡條約、出口管制，以及香港作為獨立海關和旅遊地區所享有的優惠待遇。

而在昨天，陳茂波接受中國的《環球時報》專訪時，已就美國可能取消香港獨立關稅區和出口管製作出部分回應。他指出，港府早已對美國單方面取消對港特別關稅待遇制定應對方案，總體而言，相信對香港實際影響較小。他解釋，「每年在香港本土生產並出口到美國市場銷售的貨物只佔香港本地製造業的2%不到，價值僅有37億港幣，佔香港總出口量不到0.1%。」

陳茂波的回應未有觸及取消待遇對以轉口貿易為主的香港經濟的影響。根據立法會去年5月的討論，2017年時，中國內地經香港轉口到美國的貿易額為2775億港元，佔整體出口的7.2%；而由美國轉口到中國內地的貿易金額為732億港元，佔整體出口的1.9%；其中受301調查加征關稅措施影響的轉口金額當時估計達到1953億港元，佔整體出口的5.1%。從行業而言，受影響最大的是物流業和運輸業。

陳茂波在專訪中表示，取消特殊待遇地位，最大影響可能是對投資者信心的衝擊。但美國國務卿表示難保香港可持續特殊待遇地位後，金融市場未出現大幅波動，港幣彙率仍然十分強勁，香港也未監測到資金大規模外流。

若因美國取消香港的特殊貿易待遇而導致敏感技術進口受限，陳茂波指出，這將會對香港造成一定影響，但香港其實長期以來均難以從美國進口最先進的技術，而如果不是最頂尖的技術，香港也很容易從歐洲和日本找到替代品。故此，倘若香港能妥善處理與其他貿易夥伴的關係，技術進口方面當不至於有太大問題。

對於市場憂慮美國一旦打擊香港的聯繫彙率，將令香港的國際金融中心地位難以保持穩定，陳茂波表示，香港採取聯繫彙率，不需要美國人的同意和批准。他強調，香港銀行體系非常穩固，外彙儲備充足，即使去年的反修例風波也未對金融領域造成大幅波動，亦未監測到資金大規模外流，今後會繼續全天候監察。

他更說，過去亦有跟中國人民銀行良好溝通，「我認為(中)國家在關鍵時候會毫不猶豫支持香港，這也是我們的底氣所在。」而中國政府這後盾，在世界經濟中心從西到東轉移時，令香港更有底氣面對金融挑戰。

另外，《環球時報》今天發表社評，指美國經濟和籌碼已經不如以往，美國總統特朗普在記者會上的說法是開啟更大的賭博，只會把美國自己折騰得越來越虛弱，無異於一個超級大國的慢性自殺。社評續稱，香港每年為美國貢獻幾百億美元貿易順差，牽動許多美國大公司的利益；如果取消香港居民赴美的簽證便利，亦必然會受到報復，產生連鎖反應，令很多美國人受損。