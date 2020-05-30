美國議員提案李文亮命名廣場遭李文亮遺孀反對:他是共產黨員

中國已故醫師李文亮的遺孀付雪潔30日發表聲明，反對美國議員日前提案要求將中國駐美國大使館外的道路改名為“李文亮廣場”。據聲明稱，“李文亮是一名共產黨員，深愛他的祖國。他若有知，一定不會允許有人借他的名義來傷害他的祖國”。

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據中央社今天報道說，美議員提案設李文亮廣場，李文亮遺孀聲明反對。針對美國議員日前提案要求將中國駐美國大使館外的道路改名為“李文亮廣場”，中國已故醫師李文亮的遺孀付雪潔今天發表聲明表達難過與反對。據付雪潔上午11時許在微博發表聲明稱，近日從網上得知，有美國議員提案要求把中國駐美使館的一個路段改名為“李文亮廣場”。得知這一消息，“很是難過”。

據她的聲明稱，“李文亮是一名共產黨員，深愛他的祖國。他若有知，一定不會允許有人借他的名義來傷害他的祖國”。

付雪潔最後表示：“對我們全家來說，文亮是最珍貴的回憶，也是最大的傷痛，我們真的不想再有人拿文亮來炒作，真的希望不要再無端勾起傷心事，讓逝者安息，生者前行！”

據中央社說，這是李文亮感染2019冠狀病毒疾病去世後，付雪潔對外發表的第二份聲明。此前因為受到網絡流言困擾，她曾在2月8日發表聲明強調，除了官方賠款、保險理賠之外，不接受任何外界捐助。

美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）及薩斯（Ben Sasse）7日在參議院提出法案，要將位於華府的中國駐美使館外的區域更名為“李文亮廣場”（Li Wenliang Plaza），並將中使館地址改為“李文亮廣場1號”。盧比歐當時表示，更改中國使館外的路名，不只能確保武漢新冠肺炎疫情“吹哨者”李文亮永遠不會被遺忘，也能提醒中國政府及中國共產黨，“美國會與受壓迫者站在一起，而非壓迫他們的人”。美國共和黨籍眾議員錢尼（Liz Cheney）同日也在眾議院提出相同法案。