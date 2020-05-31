中共政法委：在港「紮營」維國安　組織活動亦犯禁

中國人大授權肖委制訂港版國安法的決定訂明，北京可根據需要在港設立機構來執行相關法律，中共中央政法委昨晚透過微信表示，在港設立機構非常必要，因為在香港有關國家安全領域不僅「設防」，還要「紮營」，稱是履行維護國安的必要有效手段。

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中共政法委公眾微信「長安劍」昨發出題為《千字決定 民心所向》的帖文，帖文其後獲政法委官方網頁上載。文章逐點解釋人大28日通過港區國安法的決定的重點和增加內容的意義，當中表明，港區國安法的出現，「既沒有修改基本法，也沒有取代或廢除基本法第23條規定。兩者並不衝突，香港仍有儘早完成基本法第23條規定的立法責任。」有關說法，意味國安機構在港「紮營」後，即使香港就23條立法，有關機構和國安法都不會撤回，兩者可以並存。

另外，在談到原草案中的「危害國家安全的行為」後面加上「活動」二字，變為「危害國家安全的行為和活動」，文章解釋，這是「從個人『行為』到組織『活動』」，讓立法涵蓋範圍更加精準，令那些實施分裂、顛覆、恐怖行為和活動的人，不要有僥倖心理。

個別港區人大在通過《決定》後，曾指有關增加與原文分別不大，政法委的解說，反映有關人大當日有淡化之嫌。

其次，原草案把香港特區行政長官應當「開展國家安全推廣教育」中的「推廣」二字刪去，變成「開展國家安全教育」，政法委表示，這是要增添「落實」的態度，要讓國家安全教育不僅止於宣傳和推廣，要真正落地見效，走進每位港人心裡。

政法委又說，美國一些政客稱要對香港進行制裁，他們對此不感意外，但相信不會湊效。