中印邊界雙方罕水陸空屯兵對峙 軍評提反擊戰?

雖然中國外交部發言人趙立堅日前聲言中印邊境地區局勢穩定可控，言猶在耳，今日網上就傳出一段短片，見在疑似中印邊境地區班公錯（Pangong Tso）發生兩軍對峙，一名解放軍士兵疑遭印度軍人“俘獲”，一輛“東風猛士”越野車亦遭破壞。美國《紐約時報》今日報道，解放軍日前在邊境與印度軍人對峙，雙方沒有開火，只是使用石頭、木棍和拳腳，數名印軍受傷，由直升機運走救治，而解放軍也有受傷。軍事評論員黃東對《蘋果》表示，片段看來真確性相當高，被擊退的“東風猛士”多用途越野車屬解放軍所有，中共立國後從未見過這種中印出動海陸空裝備的對峙場面。

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據蘋果日報今天引述消息稱，中印對峙，網傳解放軍遭爆頭被俘，軍事評論員：或會出現自衛反擊戰。

據網上流傳影片顯示，一群印度軍人在存在主權爭議的班公錯湖邊一條道路上，猛烈攻擊“東風猛士”吉普車，其間有人用普通話大喊：“救命！”而2名印軍將一名解放軍士兵帶走，並將他放在長盾牌下。該受傷士兵頭破血流，而被“俘獲”後的結果如何，中印雙方至今仍未作出回應。

印度媒體The Print則引述軍方消息，指軍方已經留意到相關短片在社交媒體上廣傳，但片段未獲軍方授權公開，強調目前北部邊境地區“沒有暴力發生”，並批評將片段與緊張局勢在一起，動機不良，軍方強烈譴責這種試圖煽動影響國家安全的行為。

據該報道，不過，中國網民“南海的浪濤”今日在微博寫道：“此事很快通過兩軍的前線會晤解決了，但幾天後印軍繼續擴大事件，捂不住了。”“之後引發了班公湖大戰，印軍被我軍（解放軍）打傷72人。”另一微博認證為大V的軍事博客“Ifx160219”則轉載印度《The Wolrd is One News》節目中，印證最近確實出現中印士兵武裝對峙的畫面；而印度《快車報》報道，中國在班公湖的巡邏艇數量增加3倍，已同印度部署在該湖45公里西端的巡邏艇數量相當。

影片中顯示一艘印度Tampa快艇（從美國進口）攔截懸掛中國國旗的模擬中國巡邏船的演習畫面，印度快艇使用了名為“漩渦戰術”，用高速快艇不斷繞代號LX系列的“中國巡邏船”轉圈航行，將目標船隻困在水流中，迫使其開始陷入渦流時返回。依目前情況來看，該湖西部45公里長的部份地區在印度的控制下，其餘部份則在中國控制之下。

該報道引據軍事評論員黃東分析，解放軍在班公錯湖出動928D巡邏艇，行內俗稱“西海艦隊”，已集結5,000多士兵，已是一個旅的兵力，印軍也不相伯仲，“雙方已經有1萬人，可以打一場不大不小嘅戰爭”。他指出，如果解放軍士兵被俘，這又會否是中方以此為借口成為開戰的導火線，還需繼續觀察。據黃東指，畫面所見，現場出動民用平板運輸車，說明解放軍在中印邊境已動員地方上的運輸力量，多少反映軍方運力仍有不足，而解放軍自1960年代越戰後，很久沒有打仗，都想學美軍一樣“磨刀練兵”，好戰心好強，“如果中國識玩嘅話，人俾你捉咗，車俾你揼爛咗，可以做一個示弱，然後就自衞反擊。”他估計，現時前線指揮官可能經談判作出短暫讓步，但解放軍這場“爛仔交”輸了，後方就集結大軍，水面戰艇、空中戰鬥機，地面裝甲兵器和火戰炮，就不是再系“拳腳對峙”的輸贏問題，雙方打一場自衞反擊戰估計都有4成。

“爛仔交唔夠人打被迫撤退……六四事件之前都出現過，丟低裝備啲人又被趕走，就乘機出兵，以軍事行動製造借口，之後出現真刀真槍的軍事行動。”黃東稱，中印雙方均出動山地戰部隊，中國從其他地方抽調平原到高原地帶服役的兵力，體力上可能吃虧些，而印度屬於常備常駐兵，適應能力較強，“爛仔交輸咗一啲都唔出奇”。

據蘋果日報說，至於，外交部趙立堅聲稱中印邊境問題“穩定可控”，黃東則認為外交部屬文官體系，一切都要國防部說法才能作準，而內媒也未有作出跟進報道，解放軍在“爛仔交”輸了，中宣部隱瞞消息也有一定道理。前日（29日），中國國防部新聞發言人任國強在例行記者會上回應指，中方對中印邊界問題的立場清晰明確，中國邊防部隊一貫致力於維護邊境地區的和平與安寧。目前，中印邊境地區局勢總體是穩定的、可控的，雙方有能力通過既定的涉邊機制和外交渠道溝通解決相關問題。