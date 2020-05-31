中國口罩熔噴布價格傳崩跌

新冠肺炎疫情席捲全球，口罩成為重要物資，也令口罩原料“熔噴布”瘋狂漲價。不過，據中國《證券時報》近日說，隨着疫情趨緩，各地產能陸續跟進，以及官方嚴格取締低品質產品下，中國低檔熔噴布的價格已從巔峰的每噸45萬元暴跌至2千元，高檔熔噴布也在短短6天內從每噸65萬元暴跌至每噸40萬元。投機熱炒口罩生產幾家歡樂幾家愁。

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據東森新聞今天報道稱，中國熔噴布價格崩跌，低檔布從180萬元掉剩8千元“機器只能當廢鐵賣”。消息說，熔噴布是口罩的製造原料，在疫情初期價格狂飆。

據該報道，《證券時報》訪問了一名江蘇揚中市的酒店老闆娘，她表示，熔噴布市場最瘋狂的時刻，外地人不斷來揚中市找貨，酒店天天都爆滿，她見有商機，也找了幾個朋友合夥，購買6台生產熔噴布的機器，“我們買的是產能最小的45機，以前一台才1萬元，我們買的時候是3萬元，3天後拿貨漲到6萬元，只好加價買下來，因為你不買，馬上有別人搶着要。”老闆娘指出，她算是趕上了好時候，熔噴布生產出來時，每噸能賣到35萬元，20天裡面，機器共運轉了10天，就賺了20萬元，但她並不滿意，“跟別人比起來，賺得太少了，朋友裡面有人賺了幾百萬，還有上千萬的！”

疫情受控後，揚中的熔噴布市場逐漸冷清，價格也降到每噸20萬元，不過武漢一解封，價格又突然飆漲，老闆娘提到，“4月8日武漢解封後，鎮上突然來了上百個湖北人，那時就開始搶布了，每噸價格從20萬到25萬，接着就是28萬、33萬、35萬，後來一下子就漲了40萬！”

報道稱，就在價格最高點的時刻，大陸官方開始嚴抓熔噴布品質，揚中市官方也於4月15日突然要求所有熔噴布生產經營企業全面停產整頓。老闆娘透露，當時整個揚中據說有5千台機器，很多人都跑到其它省市生產，還有的躲到山裡面，她自己有酒店要經營，走不開，所以把機器用15萬元賣了。

老闆娘表示，因為政府突然喊停，所以虧錢的人很多，最高賣到45萬元的熔噴布，一下子跌到2千元，機器現在一台1萬元也沒人要，就跟垃圾一樣，只能當成廢鐵賣。

較晚進場，購買了二手機器的馬先生則說，他跟朋友前後投入200多萬元，但一直生產不出熔噴布，後來勉強生產出來了，國家正好開始嚴抓品質，“我們生產出來的都是‘爛布’，都不合格，都爛在手裡了。”馬先生坦言，他到現在還在調試機器，熔噴布的質量也正在提升，“生產口罩肯定是不合格，只能勉強用來做尿布，每噸只能賣到1萬元左右，基本上是虧錢的。”

據該報道，根據揚中市市場監管局4月10日的抽查資料顯示，當地8家熔噴布企業中，只有3家企業的產品，細菌過濾效率符合95%以上的標準，過濾效率最差的僅有39.4%。

熔噴布用料有25g和50g之分，過濾效率有92%、95%和99%等幾個檔位，就是平時所說的90級、95級和99級，分別代表可以過濾90%、95%和99%的非油性顆粒物。

《21世紀經濟報導》指出，在這波熔噴布的暴利熱潮中，有業內人士透露，只有10%的人賺錢了，90%都在虧損，賠了幾百萬的大有人在。