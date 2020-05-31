人大報告 在涉港問題上新增10個字

新華社31日發布“全國人民代表大會常務委員會工作報告”全文。北京青年報旗下微信公眾號報導，與5月25日的報告相比，在涉港問題方面，報告全文新增十個字內容，“香港加快推進相關立法”。

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報告內文稱，下一步的主要工作安排，其中第一項就是確保憲法全面實施。內容包括，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的憲制秩序，完善全國人大常委會對基本法的解釋制度，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，加快推進相關立法。

堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則，堅決反對和遏制台獨分裂勢力，在“九二共識”基礎上推動兩岸關係和平發展。

報導稱，與5月25日全國人大常委會委員長栗戰書作報告時相比，“香港加快推進相關立法”等十個字是新增內容。

環球網報導，美國總統特朗普在30日凌晨宣布，中國制定涉港國安法已經把“一國兩制”的承諾變成“一國一制”，他表示美國將採取行動，取消香港的特殊待遇。

《人民日報》31日發表評論，稱“美方揮舞的制裁大棒，嚇不倒香港，更搞不垮中國。”這篇名為“制裁香港，註定徒勞”的文章提到，香港是大陸的香港，是包括750萬香港同胞在內的14億中國人民的香港。

文中稱，香港的高度自治從來都不是由美國人來定義的。美方對中方國安立法損害香港高度自治和自由的指責，純屬造謠誣衊。中國的進步與發展就是香港抵禦風浪、戰勝困難的最大底氣所在，也是香港繁榮發展的巨大機遇所在。