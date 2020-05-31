印尼致函聯合國駁中國南海主權立場

印尼近期致函聯合國秘書長，引用著名南海仲裁案的裁決，反駁中國以九段線歷史性權利主張其擁有南海主權的立場。學者指出，這是東南亞國家整合南海立場的重要一步。

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據自由亞洲報道稱，印尼致函聯合國秘書長，駁中國南海主權立場。

該報道引據菲律賓新聞網站Rappler5月29日消息，印尼在信中指出，印尼曾經於2010年7月向聯合國提出通知照會，如今再重申當時立場。首先，印尼並非南海主權爭議一方。其次，印尼2010年對南海主權爭議的立場獲得2016年南海仲裁案裁決的確認。第三，以九段線主張南海歷史性權利缺乏國際法基礎，違反聯合國海洋法公約（UNCLOS），這點也獲得南海仲裁案裁決的確認。

南海仲裁案指的是荷蘭海牙常設仲裁法院在2016年時，就菲律賓控訴中國的九段線主張違反國際海洋法公約所做的宣判，裁定菲律賓勝訴。

據悉，印尼此舉與近期的南海情勢有關。

該報道稱，據美國自由亞洲電台的姐妹網站BenarNews報道，馬來西亞在2019年12月向聯合國大陸礁層界限委員會提案，要求允許馬來西亞將北部海域的大陸棚延伸至自領海基線200海里（約370公里）以外，以確保其在南海的主權。

據BenarNews報道指出，馬來西亞提案後，中國致函聯合國抗議。中國宣稱是唯一擁有南海主權的國家，南海主權的依據不只是自然地貌，而是歷史性權利。對於中國的主張，菲律賓與越南也向聯合國提出抗議。

該報道稱，印尼在信中提到，中國在2019年12月至2020年4月間就馬來西亞的提案、以及就菲律賓、越南對中國的抗議，都提出通知照會。印尼是聯合國海洋法公約締約國，對此，印尼重申對南海的主張。

自由亞洲說，華府智庫亞洲海事透明倡議組織（AMTI）主任波林（Gregory Poling）接受BenarNews及Rappler訪問時指出，這是首次有東南亞國協（ASEAN）國家公開支持南海仲裁案裁決，菲律賓及ASEAN尋求整合對南海的立場，印尼的動作“立下重要基石”。