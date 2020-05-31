周日快報驚曝：英國5年內可能正式承認台灣

聯合新聞網今天指英國《周日快報》（Sunday Express）報道，英國內閣首長們正在考慮如何進一步支持台灣，並可能在未來五年內挑戰北京，正式承認台灣。

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據聯合新聞網今天引述英國周日快報：英國5年內可能正式承認台灣。該報道說，習近平上台後，中國外交人員在全球各地採取咄咄逼人的攻勢。這種“戰狼外交”固然讓中國內部許多人鼓掌叫好，但實際上收效甚微，併產生不少反效果。主導國際舞台數百年的英國，稍早更傳出要支持乃至承認台灣的討論。英國《周日快報》（Sunday Express）報導，英國內閣首長們正在考慮如何進一步支持台灣，並可能在未來五年內挑戰北京，正式承認台灣。

據該報指出，中國處理新冠肺炎與香港問題的手段日益惹惱英國當局。消息人士告訴《周日快報》，“如果我們最終承認台灣並與其他國家一起以軍事資產捍衛台灣，不要感到驚訝。”由於中國的反對，台灣尚未得到英國的正式承認，在倫敦也只有一個非正式的代表處。但有消息人士說：“如果中國繼續保持目前的發展軌跡，那可能會改變。”

據該報道稱，支持台灣的舉動受到執政的保守黨高層歡迎。

英國國會議員羅森代爾（Andrew Rossendale）說：“英國多年來對待台灣的方式簡直是可恥的。...我們不能讓中國共產黨政權進攻並壓倒台灣。她是該地區西方民主的燈塔，我們和我們的盟友必須捍衛她。”西北萊斯特郡議員布里根（Andrew Bridgen）也指出，英國與中國的關係正在發生變化，對台灣的支持也會隨之改變。布里奇恩先生還加入了由跨黨派議員組成的支持政府的政府，以引進香港居民。

據該報指出，昨晚有專家預測，英國可能會在“短短五年內”正式承認台灣的主權。

但是，在採取這項具有核彈爆炸威力的舉動前前，英國還可以通過多種方式支持台北。英國可能會授與台灣駐倫敦代表完全的外交使節地位，並運用其在南太平洋的外交力量幫忙牽制中國擴張，支持台灣的主權。另一種方法是幫助台灣在國際機構中發聲，例如最近在世界衛生大會的作法。

據該報道稱，英國還可以有更多直接的方法。最近剛連任的蔡英文總統去年曾對英國代表團表示，希望英國提供潛艇零件。

英國智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）大英計畫主任羅傑斯（James Rogers）指出，“英國對台灣的正式承認，取決於中國朝威權主義發展的進程。但此事發生的時間可能比人們想像的還要早得多，約在5年之內。因為幾乎沒有跡象顯示中國會改變。”羅傑斯指出，中國輾碎並吞掉香港將會造成長遠的影響。我們正進入第二次冷戰。“但是在此之前，英國人可以做很多事情來支持台灣。台北已經將英國視為主要合作夥伴，並且在過去10年中，我們的關係已大大發展。”