左派工聯會何啟明議員變身副局長 講紅不講專

港府委任傳統左派工聯會的立法會議員何啟明為勞工及福利局副局長，明(6月1日)天上任。何是首位傳統左派被委為問責班子成員的人，亦令問責班子中有建制政黨背景的人數增至九人，占班子逾兩成。時事評論員劉銳紹指出，特首林鄭月娥向來不喜歡傳統左派，今次委任可能與去年中共四中全會指明要健全香港的人事任命有關。

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政治先行的「講紅不講專」已在問責班子中體現，由局長和政治助理組成的問責班子，現時共有43人，當中有政黨背景的九人，全部來自建制派，當中超過一半來自民建聯，兩人來自自由黨，一人來自新民黨，另外，尚有四人來自建制或左派組織，包括曾任香港教育工作者聯會副主席的副教育局長蔡若蓮。不過，政界中人對這位工聯會進入問責班子第一人並不看好，一名資深政務官向本台直言，「何不是這料子」。另有議員助理指出，何曾在議會發言時取笑他的未來上司、勞福局長羅致光「離地」，加上羅有精英心態，日後二人能否合作，頗成疑問。

何啟明是立法會勞工界議員，任期應於9月屆滿，但港府昨日公布中指，他將於明天履新，意味他要提早離任，但按選舉法例規定的時間要求，他的議席將不會進行補選。他在獲委後於個人社交網站帖文，聲言會在另一個崗位繼續為工人及工會服務，把民間聲音帶入政府，推動符合市民福祉的政策。

與35歲的何啟明一同獲委的，還有來自民建聯的葉俊廉，28歲的他明天起出任財經事務及庫務局局長政治助理一職。葉俊廉曾於香港交易所工作，目前是中國金融巨頭中國平安集團聯營公司高級經理。

對於工聯會有人獲委為副局長是否表示主事官員開始重用傳統左派，時事評論員劉銳紹表示，無人能夠證實，但林鄭月娥素來不喜歡起用傳統左派則是事實，且令左派圈子中人頗有微言，現時起用左派工聯會，應是落實大統戰，這令人聯想去年四中全會決定中有關香港的部分訂明，須完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制，提高特區依法治理能力和水平。而其後的解讀有提及，須改善的包括人事任命制。

他續稱，何啟明提早離任，不會影響立法會的投票結果，因為建制派佔多數，有足夠票數通過議案；另外，他離任後空出的議席又毋須補選，故此不待立法會會期9月完結便離任，對整體影響不大，提早「過檔」只是讓納稅人早些開始付何啟明多一倍薪金。

現時立法會議員月薪約9.8萬港元，而副局長的月薪由21.7萬至25萬元不等。