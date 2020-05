政協副主席威脅滙豐就港區國安法表態

自北京決定替香港訂定國安條例後,不少界別和商家巨賈均紛紛表態支持,曾任香港特首的政協副主席梁振英日前一篇文章可能可以解開一些人開口之謎。梁振英撰文稱,北京公布將立法過去一星期,滙豐銀行還未就國安法表態,該行在中國的業務,隨時可被中國及其他國家的銀行取代。他更指出,英中較量,持有滙豐戶口的港府和工商界人士應要「馬上自保」。

廣告 繼續瀏覽後續

梁振英29日在社交媒體撰寫的文章沒有明言「自保」之法,外界亦未知有沒有人因此到滙豐取消戶口,不過,當天股票收市時,滙豐股價收報35.85港元(下同),較之前一日跌3.11%,有關跌幅高於當日整體股市跌0.74%的幅度。而更有趣的是,滙豐這英資銀行,最大單一股東其實是持股7.32%的美國基金公司貝萊德(BlackRock),而第二大股東則是持股7.01%的中國金融巨頭中國平安,兩者近年有爭奪最大股東之位。

在這篇題為《後發制人- 香港官商民和國家共同反制西方的恫嚇》的文章中,梁振英開首即表明,「英澳加三個白人英語國家跟着美國大佬走,發共同聲明,干預中國內政。」在還手之時,要把「外資包括幾家在香港和中國內地有重大業務的英資區別看待」,當中,曾經在香港前途談判期間遷冊的滙豐,被他形容為「背棄香港」。

他指出,人大公布將審議港版國安法已經過去一星期,但滙豐銀行還未就國安法表態,呼籲公眾高度關注滙豐會否跟着以美國為馬首是瞻的英國政府走。他續稱,滙豐的利潤主要來自中國,絕不能讓這家自稱英資的銀行「一邊賺中國的錢,一邊跟着西方國家做損害中國」的事。

梁振英認為,滙豐在中國的業務,中國和其他國家的銀行完全可以隔夜取代。「英國要和中國較量,持有滙豐戶口的特區政府,中國內地和香港的工商界,尤其是人大代表、各級政協委員要馬上自保,避免成為類似華為一樣的人質。」他聲言,要讓英國政府、政客、滙豐這類英資機構知道「which side of the bread is buttered」(明白自已的利益所在)。

文革風再現:人人表態 人人過關

據了解,中方以不同方式要求不同界別表態的事一直有暗中進行,而反對者亦須表態以表明立場。例如在人大通過為香港立法之日的下午,一群藝術文化界人士召開記者會,公布取得1600人聯署,表達對「港區國安法」的憂慮,發起聯署的香港藝術發展局委員周博賢指出,「港區國安法」有機會嚴重侵犯言論及表達自由絕非過度解讀,因為創作者無法知道「紅線怎樣畫」,擔心用了與反修例運動有關詞彙填詞,可能被視為煽動。另外,藝發局戲劇範疇委員李俊亮則憂慮,可能須面對審查,屆時,整個創作生態將受影響,甚至不能再創作與六四及香港有關的劇本。

記者會上,出席者大部分是幕後人員,幕前的,只有早已版大陸禁制的歌手黃耀明和何韻詩。與會者聲言,藝文界未來會發展「國際線」,從藝術角度引發外國對問題的關注。

記者會翌日,著名影藝界人士刊登由逾百團體和二千六百多名個人聯署的《香港文化演藝界關於支持國安立法的聲明》廣告(詳情見本台另一報道:《香港版國安推表態潮 數千演藝界紛說支持》),但以傳媒工作流程計算,有關廣告最遲在之前一晚,即藝文界人士開記者會表達憂慮之日送到報社。

在人大通過決定草案之日,香港樹仁大學發表公開聲明,敦促港府在「港區國安法」的制定過程中,如實反映港人「不同意見與關注」。也許,這是港府至少能為港人做的事。