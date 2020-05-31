疫情後 “歐洲第一架”包機飛往中國！一人確診

歐洲多國相繼開放邊界，一架運載200名歐洲員工和家屬的歐洲包機，30日從德國法蘭克福飛抵中國天津。這是冠病疫情暴發之後，第一批飛往中國的歐洲人。另據德國《圖片報》周日報導，乘客上飛機前都經過檢查，但到達天津後，一人的測試結果卻是陽性，此人沒有癥狀。這名34歲工程師已經被隔離。

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這個由德國漢莎航空公司提供的航班，30日中午前在天津機場降落，機上絕大多數是德國人。這些乘客抵境後將接受冠病檢測和兩周的隔離。

乘客珀斯在法蘭克福機場登機前告訴法新社記者，他跟同機的好些人一樣，於2月從中國返回，後來因為中國封鎖邊界，他一直無法回去中國工作。珀斯是奧迪汽車公司的質量控制人員，他擔心抵達天津按規定隔離兩周後，續程到北京時又得隔離兩周。

根據德國商會數據，中國有5000多家德國公司。第二架飛機預定6月3日從法蘭克福出發前往上海，飛機載送的是為了經濟、商業、科學或技術目的，或出於緊急人道原因必須前往中國的人。

丹麥29日也宣布從6月15日起允許德國、挪威和冰島的遊客入境。丹麥首相弗雷澤里克森在新聞發布會上說：“我們預計在夏天其他日子，向其他申根區國家和英國開放邊界。”

遊客入境後須提交住宿預定資料，證明至少連續六晚住在首都哥本哈根以外地區。遊客只能在日間遊覽哥本哈根，不得過夜。

希臘將從6月15日起讓中國等29個國家的遊客入境。希臘旅遊部29日的公告說，這份名單是“基於所在國的流行病學狀況”擬定，名單將從7月1日起逐漸擴大，增加更多國家。

自3月中旬以來限制旅遊的比利時昨天開始允許國民跨境探訪鄰國的家人。比利時內政部長德克雷姆通過社交網站面簿告訴國民，他們必須遵守法國、盧森堡、德國和荷蘭等與比利時接壤的鄰國的防疫措施。

首個受疫情衝擊的歐洲國家意大利，面對自第二世界大戰以來最嚴重的衰退，5月份的商業信心指數暴跌至2005年開始發布以來的最低水平。意大利零售商協會（Confesercenti）指出：“這場衛生與經濟危機拖垮了企業，特別是商家以及服務業和旅遊業。”3月份以來的封鎖政策令歐洲旅遊消費同比下降68%。意大利旅遊消費下降了96%。

協會主席雷瑟說，最令協會成員擔憂的是，“沒有足夠的流動資金支付費用和薪水……大家已近乎走投無路。”

意大利央行預測，意大利今年經濟生產總值將下滑9%至13%。數據也顯示，今年第一季，經濟同比萎縮了5.3%，高過4.7%這個預估數字。統計局說，這是自1995年以來，第一季經濟出現如此“非比尋常”的萎縮。

意大利工業家聯合會（Confindustria）主席波諾米預計，全國可能有多達100萬份工作受威脅。

根據調查，在意大利進入全國封鎖後，有42%的家庭減少了工作量，由此工資也相應減少，26%失業，另有24%被迫獲取無薪假。