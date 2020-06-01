六四31周年將至 “天安門母親”或無法集體祭拜

“天安門母親”發言人尤維潔z近日表示，受到新冠疫情的影響，今年“六四事件”31周年，遇難者家屬可能將無法在4日當天到北京萬安公墓進行集體祭拜。

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1989年中共中央前總書記胡耀邦去世後，引發北京等中國全國多地發生追求民主的學生運動，其後更是暴發震驚中外的“六四天安門事件”。事發後，多位死難者的母親成立了“天安門母親”，要求追究屠殺責任。她們每年“六四”當天都會到萬安公墓對死難家屬進行集體祭拜。對此，尤維潔向香港電台介紹稱，農曆新年之後，她已經無法與其他遇難者家屬見面，增加了準備“六四”祭文的難度，然而即使無法集體祭拜，家屬希望當天能分批前往墓地，同時不接受警方禁止他們前往的要求。

此外，有關香港支聯會今年也因港府疫情管制，可能無法像過去30年來一樣在維多利亞公園舉行紀念“六四”燭光晚會，尤維潔表示，不感到遺憾，只要香港市民一直聲援，燭光依然會點燃，這也是每個人的心願。

自“六四事件”發生以來，香港支聯會每年都會在維園舉辦“六四”燭光晚會，但今年港府以疫情為由限制超過8人以上的集會，這項禁令實施至6月4日。因此，支聯會今年恐怕未能舉辦燭光晚會。不過，支聯會仍就此事與警方商討，警方至今沒有明確答覆。目前，支聯會已指出，如果未能舉辦燭光晚會，希望支持者“遍地開花”，“六四”當天在各區以不同方式自行紀念。而在去年“六四”30周年紀念當天，由於正逢香港反修例運動高潮，維園“六四”燭光晚會參與人數暴增，支聯會宣稱當晚有18萬人參加。