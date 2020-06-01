北京準備毀約？ 下令國企停購美國豬肉大豆

路透社援引兩個消息來源指出，中國已要求其國企不再購買來自美國的大豆和豬肉。購買美國大豆和豬肉，是美中第一階段貿易協議的重要環節，中國此舉是否意味着準備撕毀雙邊貿易協議？

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至少，中國此舉被認為是針對美國總統特朗普宣布取消香港獨立關稅區地位採取的報復措施。同一來源消息稱，如果華盛頓走得更遠，北京將對美國農產品採取更多反制措施。美中籤署第一階段貿易協議時，中方曾承諾大舉購買美國農產品。

彭博社亦引述消息人士稱，中企中糧集團和中儲糧集團已被下令停購美國產品，一些中國買家也取消數量不詳的美國豬肉訂單。

有分析認為，考慮到一些主要的農業州是特朗普的票倉，北京此舉顯然有迫使特朗普讓步，否則將不遺餘力影響其大選的味道。

上周五，鑒於 北京推出港版國安法，特朗普總統公布一系列制裁中國的措施，中方周一威脅將對美國進行“反擊”，中國外交部發言人趙立堅威脅，所有有損於中國利益的言行都會遭到反擊。

特朗普周五公布的針對中國的措施雖然很強硬，但缺少細節。其中包括禁止對美國利益構成威脅的中國人進入美國領土。特朗普同時要求美國政府終結香港最惠貿易待遇地位；特朗普還要去對美國上市的中國企業開啟調查。