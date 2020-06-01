德國外長馬斯視歐洲為美中衝突調解人

美中衝突不斷加劇，德國外長馬斯期望德國擔任歐盟輪值主席國時，調解美國和中國之間的緊張關係。

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中國備受爭議的香港安全法引起了西方的批評，特別是美國對此加以強烈譴責，威脅要取消香港的貿易特權。中國表示將以牙還牙。但美國和中國的矛盾不僅於此。自特朗普擔任美國總統以來，美中衝突便持續不斷，先是美國發起美中貿易戰，新冠危機爆發後，美國要求中國為病毒蔓延全球負責並買單，導致美中衝突繼續加劇。現在，香港國安法又帶來新摩擦。德國試圖在擔任歐盟輪值主席國期間，在美國和中國之間進行調解。

德國外長馬斯(Heiko Maas)向馮克媒體集團的報紙表示：“世界不能淪落為一個中國和一個美國的利益圈。”“特別是我們歐洲人不可能樂於看到美中之間的利益衝突變得不可調和。” 德國在7月1日開始接任歐盟輪值主席國時，也將面對這一挑戰。馬斯強調說，歐中峰會仍會按原定計畫在今年9月舉行。他說，“有許多重要的話題，我們需要同中國進行討論。”歐盟的目標是要讓中國致力於雄心勃勃的氣候目標和公平的全球競爭。

此前，馬斯就香港國安法已呼籲中國維護香港的言論和集會自由。但他反對威脅，而是期望通過和中國對話，解決香港問題。