李克強提中國6億人月入僅1000元 專家受官媒訪問強調是平均

5月28日，中國國務院總理李克強在全國人大閉幕後的記者會上談道，“有6億人每個月的收入也就1000元（人民幣）”，引發社會關注討論。他並提出，“怎麼樣保障那些困難群眾和受疫情影響新的困難群眾的基本民生，我們應該放在極為重要的位置”。對此，中國國務院旗下官媒《經濟日報》6月1日刊出對收入分配領域專家李實的專訪，並就上述議題提出解釋。

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李克強在當天的記者會上發言指出，“中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是3萬元人民幣，但是有6億人每個月的收入也就1000元，1000元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要。就業是最大的民生。沒有就業那就是9億張吃飯的口，有了就業就是9億雙可以創造巨大財富的手。”

面對“您怎麼理解‘有6億人每個月收入1000元’？”的提問，李實回答指出，“對於近期網上熱議的情況，作為長期研究居民收入分配的學者，我也很關心。應該說，改革開放以來，我國居民收入保持了年均8%以上的快速增長，但確實存在為數不少的低收入居民。”他說，“據有關數據推算，全國大約有6億人的平均月收入為1000元左右，相當於6億人的平均年收入為12000元左右。怎麼理解這一情況，我想關鍵需要把握這部分居民的收入有高有低。”

李實補充說，“6億人的平均月收入為1000元左右，是對6億人這個群體總體而言的，這就意味着6億人中有收入高於1000元的，也有低於1000元的，並不是這6億人的月收入都低於1000元或都高於1000元”。他續稱，“但不管怎樣，這充分說明我國作為世界上最大的發展中國家，發展的不平衡不充分特徵較為明顯，14億人口中有為數不少的居民收入仍需要提高，提高居民收入水平十分重要，任重而道遠。”

記者追問，如何看待根據您掌握信息，這6億人大體是什麼構成的提問，李實回答說，“從構成情況看，這6億人不僅包括在就業、有收入的人口，也包括無就業、無收入的人口，如老人、兒童、學生等被贍養人口。”他補充道，“這就證明，這6億人中會有一部分居民月收入要比1000元高一些甚至高出相當幅度，也會有一部分人月收入要比1000元低一些甚至低出相當幅度。在利用這一數據時，認清這一群體的人口構成對正確認識數據反映的現象十分重要。”

記者進一步問道，“有人認為平均工資也不是這個數，這裡的月收入就是月工資嗎？”對此，李實回答稱，“這裡有兩層意思需要說明。第一層是工資是從業人員即勞動者的報酬，而收入是按家庭人口計算的居民收入，家庭人口一般多於從業人員，還包括無報酬的人口，所以家庭人均收入一般低於平均工資。而且這部分人群的平均月收入是低收入和偏低收入人口的平均收入，比所有從業人員的平均工資要低一些，甚至比其中部分人員的最低工資還要低。”

李實說，“第二層是收入包括但不等於工資收入，月收入、年收入指的是居民可支配收入，是針對人口而言的，其中既包括勞動者的工資收入，也包括家庭經營凈收入如出售農產品凈收入，家庭財產凈收入如利息，家庭轉移凈收入如低保金等；既包括家庭現金收入，也包括家庭實物收入如農民的自產自用農產品折算收入，是家庭各渠道收入的總和。”他並提出，“這就說明，在觀察居民收入時，需要把居民家庭各項收入都包括進來，不能僅僅理解為工資收入，才能對居民收入狀況有更全面的把握。”