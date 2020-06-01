港版國安法 英國七名前外相呼籲建立國際聯盟對抗中國

中國施加香港版國安法，也迫使英國對香港的立場越來越強硬。繼英國外交大臣拉布5月31日表示英國不會坐視不管，分屬兩黨的英國七位前外相聯署，呼籲英國政府帶頭，建立國際聯盟對中國採取共同行動。

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根據英國廣播公司報道，七位前外相分屬保守黨和工黨，英國跨黨派歷任政府高官如此聯署極為罕見。七位前外相分別是亨特，米利班德，斯特勞，黑格，里夫金德，歐文和貝克特。

七位前外相致信英國首相約翰遜指出，在中國人大通過香港『國安法』之後，英國政府必須在國際上發揮帶頭作用，因為許多國家都在看着英國如何處理香港問題。

香港曾是英國殖民地，1997年回歸中國，為順利完成回歸，兩國簽署為香港基本法奠基的『中英聯合聲明』，根據這一聯合聲明精神，香港將實行高度自治，中國承諾香港保持資本主義制度50年不變。這一原則被稱作“一國兩制”。

中國人大越過香港立法會，強行推出港版國安法，被認為踐踏了一國兩制。英國外相拉布表示，這一『國安法』，“明確違反”『中英聯合聲明』。5月31日，他在接受英國廣播公司採訪時表示，英國不會背棄港人，不會坐視不管。

七位前外相致信首相約翰遜指出，北京當局繞過香港立法會，直接在全國人大通過立法，“公然違反”『中英聯合聲明』。他們敦促首相與國際盟友組成國際聯盟，協調盟友對中國採取共同行動。類似於1994年英國在結束前南斯拉夫戰亂所發揮的作用。

根據英國廣播公司報道，英國首相府一名發言人表示，英國政府已經在扮演一個領導角色，與國際盟友一道強烈要求中國重新考慮其作為。