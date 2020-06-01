龍飛船升天 愛國者翻車

馬斯克夢想成真，載人“龍飛船” 成功升空，贊聲連片，小粉紅們也跟着叫好：“厲害了，我的國!” 細看，原來他們弄錯國籍了，“翻車了”。

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搭載兩名美國宇航員的飛船名叫龍飛船，中國央視直播，觸動了小粉紅們的愛國神經，想都不想，“龍飛船”，當然就是“祖國”的飛船，就在“央視直播”畫面下出現了許多你爭我搶的令人苦笑不得的評論：

“偉大的祖國!”

“我真的很自豪自己是中國人!”

“中國加油!”

“厲害了我的國!”

“感謝祖國為人民創造的一切!”

“祖國加油”， “看到祖國越來越強大感到無比自豪!”

還有的認為這是一支“華為火箭”：“淚目，為自己的祖國自豪! 華為牛逼! 中國加油!中國萬歲”

數萬條評論下面，也有發疑問的：“沒看懂啊，到底是哪個國家的？”

說來說去，這群“愛國者”真沒有鬧懂馬斯克是什麼人，SpaceX是哪裡的，只聽懂了“龍飛船”，可惜渲泄錯過頭了。

北京學者榮劍評論，“這個愛國主義的翻車事故看起來像是一個笑話，但確實是厲害國當下的現實......”

馬斯克的確在人類宇宙飛船發射史上創造了奇蹟，同以往任何時候不同，這不是以國家之力在發射，而是一個私人公司。兩名美國宇航員搭載SpaceX建造的龍飛船，從佛羅里達州肯尼迪航天中心發射，兩名宇航員現已順利抵達國際空間站。