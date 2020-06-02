中國紅通三號人物喬建軍被引渡到美國面臨洗錢等指控

法新社消息，被中國通緝的中儲糧前職員喬建軍已從瑞典被引渡到美國洛杉磯。瑞典最高法院曾因喬建軍可能會受到迫害而拒絕中國將其引渡的請求。喬建軍面臨洗錢和移民欺詐的指控。

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據路透社報道，美國加利福尼亞中央區檢察官在聲明中說，美國在剛過去的周末羈押喬建軍，控狀包括涉嫌串謀進行移民欺詐與國際運輸贓物，以及參與洗錢活動。

這份聲明連同2018年的起訴書指，喬建軍從1998年至2011年在擔任中儲糧河南周口直屬庫主任期間參與洗錢活動，數量達數百萬美元。喬建軍涉嫌使用這筆資金購買了加利福尼亞州的兩處房產。

喬建軍在中國百名紅通人員名單排在第三。喬建軍在2011年從中國外逃，瑞典2018年應中國的要求逮捕喬建軍，去年6月短暫將他釋放後，又應美國的要求再度拘捕喬建軍，並收到美國提出將喬建軍引渡的要求。

瑞典最高法院去年7月裁定，喬建軍可能會因為其政治活動受到迫害，故而拒絕中國將其引渡的請求。 法新社援引瑞典律師亨里克·奧爾森·利爾哈（Henrik Olsson Lilja）周二表示，喬建軍上周五被引渡到美國，自2011年離開中國以來，他一直定居美國，隨後定居奧地利和瑞典。

喬建軍對針對他的洗錢指控提出異議。 2019年7月，瑞典最高法院駁回了將被控挪用公款的喬建軍引渡到中國的請求，理由是他有遭受酷刑和死刑的風險。

根據中國政府方面的文件，中國河南省法院懷疑喬建軍在2008年至2011年之間挪用2億元人民幣。當時，喬建軍對針對他的挪用公款的指控提出異議，並聲稱自2010年加入被禁止的中國民主黨以來一直遭北京監視。喬建軍的律師表示，瑞典當局“未批准中國的（引渡）要求，但在美國，他被指控涉嫌在中國犯下的罪行進行洗錢”。