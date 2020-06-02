北京不許詆毀污衊中醫藥 網民火氣排山倒海

這個以政府名義推出的『北京市中醫藥條例』(草案)一出來就炸了鍋，一些網友稱，關鍵的問題不像在講中醫，而是不要大家“妄議”，中醫藥條例更像『治安條例』：“不得以任何方式或行為詆毀、污衊中醫藥”。

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條例草案第54條幹脆把“詆毀、污衊中醫藥”與“尋釁滋事，擾亂公共秩序”並舉，這句話說全了就是：“詆毀、污衊中醫藥，尋釁滋事，擾亂公共秩序，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任”，有人質疑，“那麼，中藥以後在北京就是爹了？”

而且這是北京市衛健委發布的，有網民問，“您衛健委有那麼大的立法權嗎？是不是要交由兩會審議？” “難以想象這竟然是北京的法規？這簡直是大清例律！”“不讓批評中醫藥它就有效了？你以為你把布魯諾燒死，太陽就真的圍着地球轉了？”

微博爆炸了! 多少網民，氣不打一處來：

聽松風：“堅決反對中醫藥利益集團自我神聖化！堅決反對北京市人大違規越權制定利益集團保護法！同時北京市人大能自行規定刑法的延伸擴大打擊面的法侓？這是全國人大的權限，這點都搞不清，不配做為立法機關存在！ ”

嚴雷明：中醫是上帝么，憑什麼不讓說了，你不讓人說你能進步么，以後是不是其他行業都可以學中醫出個條例不讓人說，說了就進警局？？？

溫雋：什麼叫污衊中醫藥怎麼界定？是不是以後有人質疑某種中藥就算犯罪？？？沒界定標準的法律法規還是法律法規嗎？

五分甜的月餅：“詆毀污衊中醫藥”如何定義？是思想犯，行為犯？我詆毀污衊中醫要到什麼地步構成犯罪？刑法的哪條？又要給我判幾年？北京公安是不是要到外地來跨省抓我？

是揣摩上意還是奉行聖旨？習近平主席2015年12月22日是說過：“中醫藥學是中國古代科學的瑰寶，也是打開中華文明寶庫的鑰匙。”

信了你的邪：現在就中醫宗教化了？一醫一國，政醫合一什麼時候安排？

劉大可先生：我就說過中醫是宗教，政府就是教會，你們還不信。

安第斯駱駝：倒行逆施啊，鴻茅藥酒，早喝早走。

公益養老史話：中醫是醫學不是神學，中醫是科學不是玄學。回歸醫學科學的本位本質，中醫藥才能真正得到弘揚發展。

EvanScarlet：是不是該及時叫停了？比如穿山甲和熊膽。

咖註解：患者拿到藥方，同醫生說不要某些中醫藥，此時醫生該如何應對？根據某法精神，醫生應選擇馬上報警，這不僅僅是詆毀污衊中醫藥了，妥妥的現行犯...

升明君：中醫本身是沒什麼可說的，但是中醫培養出來的腦殘粉與今時今日的坐地排卵的粉絲群體有什麼差別，不許批評，質疑，反駁，不接受現代生物化學的檢驗，這微博上一些支持中醫的，恨不能把批判中醫的全都投入監獄 ​

有些網民更是聯想到國足的不強大，號稱中國傳統武術大師的屢屢被幾個拳擊手幾秒打趴，應該立個條例保護傳統武術了，不能說傳武不能打，這件事很有啟發：

南人北相不是東西：國足一直不行，也是因為被人詆毀。建議法律緊急加入：不得以任何方式或行為詆毀、污衊中國足球。違反本條例規定，詆毀、污衊中國足球，尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。 疫情過後從國安主場開始執法吧。

張平特拉維夫：反中醫條例通過以後，可以考慮設立反傳武條例：誰敢說太極拳不能打，尋釁滋事！40秒內KO傳武拳師，死刑！40秒至一分半鐘，死緩！一分半鐘至三分鐘，有期徒刑二十年起！這樣，用不了幾年，中醫和傳武就都天下無敵了。

微博上無數的評論，幾乎都是這種。為北京這個中醫藥條例草案辯護的，稀有。