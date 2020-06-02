《北京中醫藥條例》草案：詆毀、污衊中醫藥將依法追責

據北京市衛健委網站消息，近日，北京市衛生健康委員會發布關於對《北京市中醫藥條例（草案公開徵求意見稿）》公開徵求意見的公告。時間為2020年5月29日至6月28日。徵求意見稿的第三十六條規定，“任何組織或者個人不得對中醫藥作虛假、誇大宣傳；不得冒用中醫藥名義牟取不正當利益、損害社會公共利益；不得以任何方式或行為詆毀、污衊中醫藥。”

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相關文件寫道，根據本市立法工作安排，市衛生健康委、市中醫局會同相關部門起草了《北京市中醫藥條例(草案公開徵求意見稿)》及說明，現公開徵求意見，時間為2020年5月29日至6月28日。據悉，條例的徵求意見稿一共分為七章，分別為總則、中醫藥服務與保障、中醫藥規範與管理、中醫藥保護與傳承、中醫藥開放與創新、法律責任和附則，共計五十五條。其中，第五十四條規定，“違反本條例第三十六條第二款之規定，詆毀、污衊中醫藥，尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。”

此外，根據徵求意見稿說明，條例主要從完善中醫藥服務能力建設、完善從業機構和人員管理制度、推進中藥服務管理制度創新發展、完善中醫藥人才隊伍建設、完善中醫藥文化保護和傳播制度、完善中醫藥發展保障機制等六個方面。除了明確不得詆毀、污衊中醫藥外，徵求意見稿草案還明確西學中人員相應培訓考核合格，在醫師執業證書上標註後，可以在其執業範圍內使用中醫藥方法和技術。明確逐步加大對符合條件的中醫診療項目、中藥飲片和中藥製劑的醫保支持力度，動態調整納入基本醫療保險基金支付範圍中的中藥製劑支付標準。