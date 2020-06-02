博雷利呼籲捍衛歐洲價值並與中國保持對話

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利呼籲歐洲各國，在面對中國時要更有自信，捍衛歐洲的利益和價值，並與中國保持對話。即將接任歐盟輪值主席的德國總理默克爾也強調歐洲主導對中關係的重要性。

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《中央社》報道，面對中國外交官近日對外頻頻展示攻擊性，博雷利接受《南德日報》訪問時表示，中國在一些情況下拒絕接受國際法，例如南海主權歸屬問題，中國人大日前決定啟動港版國安法立法，再一次讓人懷疑中國遵守國際義務的意願。

儘管如此，博雷利呼籲歐洲與中國保持對話，他說，“中國對多邊主義的理解與我們不同，但雙方能在能源等領域找到共識”。 他並樂觀預期歐盟與中國將在9月的高峰會簽署投資協定，他表示，“毫無疑問，雙方有許多不同意見，但北京是不可或缺的夥伴”。

博雷利說，比起一年前，中國對外更具攻擊性，疫情讓中國外交官“更主動更自信”。這波疫情還顯示“美中對抗將是21世紀的主旋律”，來自美國的威脅和北京的尖銳回應成為新常態。

面對新情勢，博雷利認為，歐洲必須對自己的價值、利益和能力有更清楚的認識，“歐盟是中國最重要的貿易夥伴，中國產品需要歐洲市場，中國也需要歐洲的投資、高科技和國際認同”，以上是歐洲可以對中國施壓的工具，應該要好好利用，但他反對用禁運進行施壓。

德國即將在7月出任歐盟輪值主席國，為期半年。德國總理默克爾計畫9月在萊比錫舉辦高峰會，邀請歐盟各國領導人和中國領導人出席。她日前強調，歐洲與中國價值的根本差異和保持對話的重要性。

消息稱，默克爾5月27日在所屬基督教民主黨旗下的康拉德阿德諾爾基金會演講時表示，中國不是一般的夥伴或競爭者，僅從香港局勢和“一國兩制”原則就知道，中國與歐洲在法治、自由、民主與人權問題上有根本的差異。 默克爾說，雙方的差異不應作為反對交換、對話和合作的借口，尤其在美中對立日益尖銳的此刻，為捍衛歐洲的價值和利益，與中國進行公開、批評和建設性的對話更形重要，“歐盟對主導與中國的合作具有重大的戰略利益”。