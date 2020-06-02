李克強說了一句實話 過了三四天還在發酵

中國總理李克強5月28日在全國人大閉幕後的記者會上說，“有6億人每個月的收入也就1000元”……這句話一出口，像投下一枚超級核彈。

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他說：“中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是3萬元人民幣，但是有6億人每個月的收入也就1000元，1000元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要。就業是最大的民生。沒有就業那就是9億張吃飯的口，有了就業就是9億雙可以創造巨大財富的手。”

”抗疫取得了勝利“，李克強現在要想的是就業問題，顯然很嚴重。他說的一席話，過了三天，還在發酵，最關鍵的還是那一句：6億人每月的平均收入1000元。

有意思的是，李克強記者會上似乎不願太多談港版國安法，他喜歡談民生，而且一下子捅出個漏子，有人說，如果這句話不是出自李克強之口，會被指責造謠呢。

三天了，中國人還在議論紛紛，還是覺得不可思議，感覺是怎麼會呢？畢竟是總理說的，無可辯駁，有的一下子從虛空掉了下來，有的還不甘心，當然也有清醒的人，知道自己的國家發展到了什麼地步。

為平息議論紛紛，官媒『經濟日報』六月一日專門請專家李實來講講這個六億人一個月的收入也就一千元是怎麼回事。這也難為這位專家，講來講去，6億人一個月的收入1000元這個基本事實變不了。

李實說： “但不管怎樣，這充分說明我國作為世界上最大的發展中國家，發展的不平衡不充分特徵較為明顯，14億人口中有為數不少的居民收入仍需要提高，提高居民收入水平十分重要，任重而道遠。”

中國總理李克強大約也沒想到？全國人大閉幕會上答記者問惹起的風波至今還在發酵，這句話應該說極普通，為什麼反響那麼大，有人分析，大約戳破了“中國夢”。

為什麼一句真話，能引起那麼大的震撼，從網上反映看，人們不願相信這是真話，這幾年的夢做得太大，都是強國，厲害國，宣傳的感覺，都跟美國可以比試了，李克強這麼一說，讓人受不了。

有人說，這次全國人大，留下印象的就兩件事，一件是通過港版國安法，沸沸揚揚，一片譴責聲浪，主要是在國際，國內的人不太知道；一件就是李克強說的還有6億人，只有1000元的收入，也沸沸揚揚，主要是在國內，大家都知道了底細。

論者田北銘分析，6億人月收入1000，一句真話在中國像投下一枚核彈，從官媒和自媒體反應看，不知所措，不可思議，這也間接說明中國的信息管制、宣傳、謊言，掩蓋真相，到了何種荒謬的程度，中國人的迷夢深到了何種程度。一句真相，竟讓他們驚到會不過神。過去無人敢想當今中國竟如此可悲。

北京學者榮劍認為，公開這個消息，是本次大會的最大亮色，知道厲害大國的底子了。知道老百姓的實際生活水平了。六億人，相當於兩個美國的總人口，每人每月1000元，相當於150美金，溫飽都困難，哪有額外的消費能力。這些年到處撒幣，難道真的不知民生之多艱嗎？

還有網民評論，講真，比說夢好……