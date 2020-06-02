《費加羅》訪海斯堡：中國是捕食者 歐洲是獵物

倫敦國際戰略研究所(IISS)歐洲高級顧問弗朗索瓦·海斯堡(François Heisbourg)在《捕食者時代》中分析了中國日益增強的商業，工業，金融，意識形態和政治力量。他預料疫情大流行之後，中國可能走偏到區域擴張甚至世界擴張。法國《費加羅》報5月29日刊出記者Alexandre Devecchio對他的採訪：

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費加羅：您形容中國是個“超級大國”。儘管對Covid-19大流行負有責任，中國能以勝者走出這次危機嗎？

海斯堡：中國最近成為超級大國。這從它對事件的影響能力和它對危機的笨拙處理都看得出來。中國做超級大國的技巧還不如蘇聯，美國，英國嫻熟。令人難以忍受的，災難性的所謂“口罩外交”就是證明。

一般而言，中國人穿超級大國的服裝有些困難。至於他們是否能以勝者走出這次危機，我不這麼講。因為首先政治不是一場賽馬，而且最重要的是Covid-19病毒給地緣戰略造成的影響尚無法衡量。

失業或引爆社會運動

我們所知道的是，中國是第一個進入這場衛生危機和經濟危機的國家。如果一切順利，如果國際貨幣基金最樂觀的預測準確，那麼中國2020年的經濟增長應該是1%。這好過經濟衰退。但問題是，中國建立中產階級，減少貧困和消除結構性失業都基於6％以上的增長率。自1970年代以來，中國經濟增幅從未低於這個數字，如果跌到1%，就會出現失業。況且2021年對中國來說將更難。因為它依靠出口。如果世界一半國家都是負10％的話，中國的出口會弱下來。這是個重大社會問題，有待這個超級大國進行管理。

沒有選舉 民眾不能更換政府

要知道，中國政治制度的合法性建立在兩根支柱之上：一根是歷史，另一根是經濟。如果經濟這根柱子沒了，那就很成問題。由於中國沒有選舉，沒有民主，人們不能更換政府，所以，根據定義，在這種情況下，任何反對行動都將是激進的。與我們在法國看中國的印象相反，中國人並不守紀律，即使鎮壓有效，該國也會定期發生社會運動。告訴你，中國是世界上唯一在內部安全與外部安全用錢同樣多的大國。

或重蹈日本覆轍 擴張走偏

共產中國依賴的另一根柱子是歷史，即民族主義。中國人自豪於中華人民共和國成立以來在經濟，社會和戰略上的所作所為。當局把這股力量動員起來為民族主義計畫服務不會太困難。 但是，民族主義也是導致緊張和戰爭的載體。中國變成這樣一個超級大國，它可能會像1930年代的日本那樣，走偏到地區擴張甚至全球擴張的道路上去。

德國夢醒 華為滿巴黎收買說客

費加羅：對您來說，中國已經成為捕食者，歐洲是他的獵物？

海斯堡：是的，我舉兩個例子，首先一個是歐洲的例子：五年前，歐洲人認為中國是更大版本的日本，人權除外。尤其是德國人，他們眼中的中國，那是天使般的存在。然後，三年前，德國人意識到了中國正在悄然吞併他們的中小企業，才作出反應。

然而，這未能阻止中國人在歐洲掀起一場推動5G的大規模運動。在Covid-19疫情之前，5G是歐洲與中國之間的重要話題。當時華為公司為了兜售廉價商品，在巴黎收買所有的說客。問題在於，5G將塑造未來的經濟。所以誰控制5G網絡，誰就控制未來的經濟。中國推5G入歐洲的誘餌和威脅是：“您若不用我們的5G，就不要驚訝我們不再買您的汽車。”

另一個例子是中國對新興國家的貸款。中國在不設政治條件的情況下，向所有國家提供貸款，包括那些未能從其他大國獲得財政援助的獨裁國家。這個情況發生在非洲，亞洲，巴爾幹地區。隨着Covid-19病毒危機，受影響最嚴重的國家轉向G20要求免其債務。當歐洲人沒轍無奈只好免債之際，中國人卻打算收回債務。這就是捕食。這與歐洲人在19世紀對中國的態度完全一樣。

費加羅：冠狀病毒是否揭示出歐洲對中國的依賴？

海斯堡：這個問題有兩種截然不同的對衝現象：即全球化與中國。中國在1980年代初，決定擁抱新生的全球化。那時鄧小平定下“韜光養晦”策略。鄧認為，中國應該保持低調，避免尋釁鄰國，挑起衝突，要在不引起注意的環境中，在全球化框架下，利用一般商業活動，變成一個現代化的工業強國。這正是中國所做的。在過去40年，中國的GDP增長了30倍。如此驚人規模的發展歷史前所未見。中國人處在了全球化的核心。全球化將企業生產要素分布在全球，通過跨洲價值鏈，獲得最佳回報。中國當初與碳排放和全球變暖沒有太大關係，因此導致生態標準日益嚴格的歐洲公司在（較低標準的）中國進行生態傾銷。所有這些的結果是，你所處的價值鏈高度依賴於中國如何對待和接納。

這種依賴在衛生領域的覺醒特別殘酷，因為我們發現，在自己國家，已不再生產口罩甚至藥物。不過，依賴是雙向的：一方面，這種依賴對我們來說非常不舒服，但另一方面，中國也依賴其出口。

中國利用單行道出擊

費加羅：您甚至說中國計畫將歐洲納入其帝國…

海斯堡：絲綢之路（一帶一路）通向歐洲。當您查看中國的地圖時，依然是世界主要市場的歐洲，這是這條路線的終點。

然而，中國在很大程度上是一個封閉的市場，我們看到，中國與世界其他地區之間存在着數字不對稱：比如中國大使館可以在其法國的推特Twitter帳戶上辱罵我們，但反過來卻不行，因為推特在中國被禁，如同谷歌Google和臉書Facebook一樣。即便俄羅斯也不像中國這樣做。所以，中國在保護自己社會和經濟利益的同時，卻在利用他人的開放。

費加羅：在商業方面，美國，特別是唐納德·特朗普（Donald Trump）較早就意識到了中國的威脅……

海斯堡：對於美國來說，亞太地區是通過戰略眼鏡看待的區域，但歐洲人並非如此。實質上，亞太地區是美國與中國之間的事情，也關涉美國的同盟，保護澳大利亞，新西蘭，韓國，日本，尤其是台灣的利益。奧巴馬在2011年提出了“轉向亞洲”，並宣布美國須將光標進一步移向太平洋，以平衡中國力量的崛起。但這個提法只停留在語言層面，因為當時美國需面對 ISIS在中東的崛起，然後還要解決烏克蘭問題。不過，美國已經整合中國的崛起，將中國納入超級大國的行列。

特朗普不理法德 單挑中國

在商貿領域，美國的主要貿易逆差來自中國。中國對美國如同對歐洲一樣，實施貿易掠奪。唐納德·特朗普對此做出了反應。他指出了（雙方）在數字領域不對稱，在保護知識產權方面不對稱。但特朗普不想跟歐洲一起對中國發動進攻：要是那樣，對中國來說，將是極不舒服的。

2018年4月馬克龍對美國進行國事訪問時，曾以法德的名義，期望就伊朗核協議及中國在商貿領域的挑戰，與特朗普談判達成一個雙重協議。但特朗普不感興趣，並在推特上表示，德國是“與中國一樣的對手，規模較小”。

台灣管理疫情成功 或有局部衝突

費加羅：在《修昔底德的陷阱》中，美國人格雷厄姆·艾里森（Graham Allison）預言了中美之間的戰爭。你相信嗎？

海斯堡：真正的風險是中國不斷增長的民族主義。你看台灣，它是第一個向世衛組織報告在中國發生情況的國家。因為了解正發生的事情的重要性，台灣組織起來應對病毒，取得了非凡成功，而且遵守了民主規則。台灣這個“小中國”向大中國展示了一個民主的中國如何管理疫情大流行。我不認為這會讓北京太高興。對於中國而言，台灣問題再次變得尖銳，尤其是在香港遭到強制約束後。

還有南海問題（面積比地中海略小），全球一半的航運都從那裡經過。對美國來說，海洋自由一直是一項至關重要的利益。因此，存在計算錯誤的可能性。但我不相信會發生一場直接戰爭，倒是有可能發生局部衝突，僅限於太平洋地區。格雷厄姆·艾里森的假設並非完全不合理。