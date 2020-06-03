七國峰會沒有默克爾？

德國總理默克爾拒絕了美國總統特朗普的邀請，不打算前往美國參加七國峰會。特朗普隨即改變主意，要將7國峰會改為11國峰會，並將峰會推遲到九月舉行。德國政府作出謹慎反應。

廣告 繼續瀏覽後續

據慕尼黑《水星報》報道，默克爾總理上周六表示，拒絕前往美國參加計畫在六月舉行的七國峰會。德國政府發言人上周六在柏林表示：聯邦總理感謝特朗普總統前往七國峰會的邀請。鑒於新冠病毒大流行總局勢，默克爾不會親自前往華盛頓參會，但會繼續關注新冠病毒大流行的發展。

《水星報》表示，默克爾冷若冰霜地拒絕了特朗普。但她的決定跟她目前的立場相符。默克爾上周六在其每周視頻中表示，德國迄今為止很好地完成了新冠病毒“考試”。但她警告人們不要低估風險。

政治學家在接受德國廣播電台採訪時表示，默克爾在新冠病毒時期拒絕親自前往美國，人們能夠理解這一點。

但特朗普旋即推出新建議，要把7國峰會變成11國峰會，重邀俄國參加，並將峰會推延到九月。但俄國也給他澆了一盆涼水。俄國表示，不會在峰會上當旁聽者，而要和其它國家平起平坐。另外，俄國表示不會和美國聯手，打擊中國。

《南德意志報》報道說，德國政府對特朗普的建議表示謹慎。政府發言人5月31日在柏林表示，美國是主賓國。我們期待來自美國的進一步消息。至於默克爾是否會參加九月的7國或11國峰會，默克爾尚未表態。

自特朗普擔任美國總統以來，特默關係始終冷淡。特朗普多次批評德國，曾在記者面前不和默克爾握手，對默克爾相當冷淡。默克爾也不點名地多次批評了特朗普的政策。有媒體在問：峰會會不會加上俄國，但沒有默克爾？