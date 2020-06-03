中印對峙驟然升級 雙方大幅集結軍力 態勢危險

這是一場還看不到硝煙的戰爭，雙方未動一槍一炮，但從5月初以來，中印士兵用石塊，木棍痛毆，用拳腳激烈搏鬥。中國媒體幾乎對邊境衝突未提一字，印度民眾反中情緒呈爆炸狀態。

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美國總統特朗普與印度總理莫迪6月2日電話討論中印邊境情勢，中國外交部發言人3日重申，中印對峙不需第三方介入。但公認的是，雙方對峙的程度越來越嚴重，都在大幅集結軍力。

印度媒體援引官員報道，數千名中國士兵強行進入有爭議的克什米爾地區拉達克的加勒萬河谷。五月初，中國軍隊在被印度視為領土的幾公里範圍搭建帳篷，挖掘戰壕，印度當局感到震驚，懷疑這不是一次例行入侵。印度軍事專家則認為中國”徹底改變了現狀“

在印度看來，中國軍隊已經進入了他們自己曾接受是印度屬地的地區，但是中方的看法完全不同，他們指責印度強行進入了加勒萬河谷，改變了現狀。

根據報道，5月5日和9日，中印兩國士兵在拉達克這塊海拔4300米的邊境線上，爆發了一場大規模鬥毆。雙方至少在加勒萬河谷、基阿姆和南面的班公錯湖三處發生衝突。

紐約時報報道，在班公錯冰湖旁邊的混戰中，幾名被打成重傷的印度士兵用直升飛機撤離。印度方面分析，中國軍隊也有人受傷。

5月31日，微博、推特上有一段中印軍隊對峙的視頻，畫面顯示，一群印度軍人在湖邊俘獲一名解放軍士兵，這名士兵頭部明顯受傷，一群印度軍人在砸另外一輛解放軍軍車，視頻同時顯示，中國軍人也在跟印軍互扔石頭。據分析，這一視頻呈現的可能是雙方軍隊在班公錯湖衝突的情景，時間發生在5月5日。

班公錯被視為是極重要的戰略地區，在印方看來，班公錯若被中方佔領，拉達克就失去了保衛。

5月19日，雙方軍方談判破裂，開始新一輪在對峙地點大幅增兵。

中方並未公開承認向出事邊境地帶增兵，但『環球時報』5月18日發文原因消息稱中國軍隊加強了兵力。環球時報稱，中國軍隊部署的裝備更先進。已在喜馬拉雅山邊境地區部署了最新的15式輕型坦克、96式主戰坦克，直-20直升機、攻擊-2無人機。在該地區部署的中國軍隊還裝備有PCL-181式車載式155毫米榴彈炮，全套系統僅25噸重，具有較強的自動校準和半自動重新裝彈的能力。在火力覆蓋方面，則依靠新型多管火箭炮系統，可發射370毫米火箭彈。

根據印度媒體報道，印度陸軍已向邊境地區增派T-72、T-90主戰坦克，印度空軍的蘇-30、幻影-2000戰機也出現在爭議地區。另外，印度組建了新的山地部隊，配備美國CH-47支奴乾重型運輸直升機、阿帕奇武裝直升機、C-17重型運輸機等等。

紐約時報援引前印度陸軍上校舒克拉分析，中國軍隊投入了三個旅，合計數千人，軍力佔優。而印度方面部署了3000人的增援部隊。印度方面判定局勢緊張，印度陸軍參謀長納拉萬5月22日視察了位於拉達克地區的印度第14集團軍總部。

『南華早報』引述中方分析人士指，印度在邊境軍隊的數量上對中國有六比一的優勢，中國無法在喜馬拉雅山高原長期維持一支龐大的軍隊。

紐約時報指，中印邊境地區雙方士兵目前都遵守着一個不成文的規則，不得互相開槍。但雙方對峙越來越嚴重，軍事力量不斷集結，已演變為兩國自2017年洞朗對峙以來最嚴重的對峙。

如此發展下去，前景難測。