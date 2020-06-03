“刪除中國”應用在印度火了遭谷歌下架

印度開發的“刪除中國”這款應用，通過掃描即可識別中國應用，並一鍵卸載手機中所有中國應用，因此大受印度人歡迎。

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據報道，這塊新近開發的應用在印度比抖音還要火，近日進入印度下載榜，立即得到印度網民通過推特，Istagram 廣泛推薦，不僅登頂印度Google Play 下載總榜，上線兩周下載量直線上升，還在Google Play獲得數以十萬計的好評。

法新社報道，如其名稱，該款應用的功能只有一個，識別手機里安裝的來自中國公司的應用，並“一鍵刪除“。

法新社報道，隨着中印邊界對峙不斷升高，印度人反中情緒高漲之時，這款“刪除中國”上線僅僅兩周，已被下載500多萬次。

自印度總理莫迪日前呼籲“印度自主”之後，該款應用成為印度下載最多的應用。該款應用開發商稱，開發這一應用的目的是為了推動印度開發尖端國際品牌。

星期三，谷歌刪除了這一應用，相關企業尚未就此發表評論，但在其官網發出如下信息：”谷歌從Google Play商店刪除了‘刪除中國應用’“。

谷歌一名發言人稱，刪除這一應用的原因是”違反了谷歌的政策“。另外一款在印度被下載500多萬次，旨在取代中國抖音、被稱為印度版抖音的的應用MITRON，同時從谷歌Play Store商店消失。

法新社評論，MITRON印度語為朋友，之所以爆紅，同樣與印度民間反中國情緒高漲大有關係。但據稱刪除MITRON的原因是發現該款存在安全漏洞。

中印軍隊最近幾周在長達3500公里的邊界地區進入雙邊對峙狀態。雙方都在大舉增兵，上月，數名雙方士兵在群毆中被打傷或者被石塊擊傷。