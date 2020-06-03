武漢中心醫院“黑臉醫生” 李文亮同事胡衛鋒染疫逝世

胡衛鋒醫生當地時間6月2日上午不幸去世，年僅42歲，身後留下兩名幼子。他是這所醫院因感染新冠病毒而不幸去世的第六人。他受的痛苦常人無法想象。

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有位網友寫到，“胡醫生好走!胡醫生逝世，你讓我想到太多，想到李文亮和艾芬醫生，想到你們一起工作的武漢中心醫院。想起曾經水深火熱的武漢……..”

胡衛鋒醫生生前是武漢中心醫院泌尿科副主任，與已故的眼科醫生李文亮醫生，現在還是這所醫院急診科主任的艾芬醫生是同事。

根據財新網報道，胡衛鋒1月下旬確診感染新冠肺炎，2月初病情惡化轉入加護病房，之後病情好轉，4月中一度轉到普通病房，但4月22日突發腦溢血，再度病危，進入昏迷狀態。

他在感染新冠病毒後，和他的同事、心外科副主任醫師易凡一樣，因肺部受損致使臉部變黑，是故有“黑臉醫生”之稱，中國媒體登出他們的照片後，他們的病情廣受關注，易凡醫師已經康復出院。

胡衛鋒受到關注，還與其所在的武漢市中心醫院也很有關係，這所醫院在武漢疫情肆虐期間，醫護人員在全武漢市死亡最慘重。醫院醫生李文亮、江學慶、梅仲明、朱和平、倫理委員會職工劉勵都因感染新冠病毒死亡。

胡衛鋒的同事李文亮生前因向外界披露疫情遭到公安局訓誡，醫院當局曾威脅要將他開除。李文亮2月6日染疫不治逝世後，引發人們深切同情，他被視為“吹哨人”，他的死在中國引發一場短暫的要求言論自由的風暴。當局被迫宣布調查李文亮事件，後被追認“烈士”。

胡衛鋒、李文亮的同事艾芬是急診科主任，12月30日得知武漢不明肺炎類似薩斯那樣嚴重的傳染病後，把信息發到了醫生圈，李文亮得到這個信息後，次日轉發到更大的圈子。艾芬被醫院當局找去訓話，斥責她“視武漢市自軍運會以來的城建結果於不顧”，指責她是影響武漢安定團結的罪人等等；李文亮則被警方短暫拘留，訓誡，央視，新華社等官媒就此在第一時間報道稱：“武漢不明原因肺炎 8名散播謠言者被查處”……

李文亮和艾芬醫生兩位被視為是武漢疫情最早的敲鐘人。兩位為言論自由付出了代價，言論自由仍然遙遙不可期。

武漢市中心醫院目前還沒有就胡衛鋒的去世發布聲明。二月初，該醫院曾表示有大約68名醫院人員感染新冠病毒。