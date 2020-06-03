約翰遜稱中英聯合聲明中政治自由保障有被嚴重侵蝕風險

北京向香港強推“港版國安法”，英國對北京態度日趨強硬。英國首相約翰遜表示，中國對香港的行動，“有嚴重侵蝕中英聯合聲明保障政治自由的風險”。約翰遜並向媒表示說，可能給予300萬港人申請英國公民的機會。

廣告 繼續瀏覽後續

香港媒體報道，約翰遜表示，目前（在香港）發生的事情，有潛在風險違反中英聯合聲明中，對香港政治及公民自由的保障，可能會非常嚴重地侵蝕聲明擬定的內容。約翰遜又表示，英方希望向香港人伸出代表友誼、支持及忠誠的援手。

約翰遜周二給《泰晤士報》的投書中表示，英國可以改變移民規則，讓持有“英國國民（海外）護照”（簡稱BNO）的人獲得“進一步的移民權利”，從而有可能成為英國公民。他估計總共約有300萬香港人可以有這樣的機會。

約翰遜表示，香港約有35萬人持有“英國國民（海外）護照”，而另有250萬人有資格申請此類護照。他說，如果中國執意對香港實施國家安全法，英國就將考慮改變移民規則，開放途徑給香港人申請英國公民。

約翰遜寫道：“如果中國繼續推進立法，將與（中英）聯合聲明中的義務直接衝突，聯合聲明是在聯合國登記的、具有法律約束力的條約。那英國將別無選擇，只能維護我們與香港人民的深厚歷史聯繫和友誼。”

擬議中的規則改變是，BNO持有人可在英國居留12個月並能延長，同時有權工作。如果英國真的改變“英國國民（海外）護照”持有者申請英國公民的規則，將是英國歷史上籤證制度的“最大改變”之一。