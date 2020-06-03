《費加羅》訪班農：中國威脅是2020年美國大選的關鍵主題

有爭議的特朗普民族-民粹主義意識形態理論家，特朗普前戰略顧問斯蒂芬-班農（Steve Bannon）認為，西方各國人民必須迫使他們的精英就Covid-19疫情大流行造成的“屠殺”向北京追責。班農說，如果我們有膽量，智慧和精力來幫助中國人民，我們將見證中國共產黨的垮台。法國《費加羅》網站5月28日刊出記者Laure Mandeville對班農的訪談：

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費加羅：從冠狀病毒危機中，您吸取的核心教訓是什麼？

班農：這場危機揭示了許多人已經知道，但很少人想承認的事情，即我們不能相信中國共產黨（CCP）。該黨要對這場禍害自己人民和全世界的瘟疫負責！我們拋開第二種假設，即該病毒可能因疏忽從武漢P4實驗室逸出不談，因為我們沒有這方面的證據，儘管我們的情報部門正在調查。讓我們看一下事件的順序：12月底，一位合作者在一個中文博客警告我武漢有一場流行病。 31日，台灣共和國告知世界衛生組織，武漢正在發生人傳人的薩斯類病毒傳播。後來感染這一病毒並死亡的武漢眼科醫生李文良博士從12月28或29日開始，提到這種病毒出現在他的醫院。然後他被捕，被迫簽署認罪書，承認自己散布虛假謠言。

若在12月反應 95%的人可不死

明白地說：當中國領導人得知有流行病時，掩蓋了事實。根據《柳葉刀》雜誌，如果中國當局在12月作出反應，將可避免95%的人死亡，也可讓經濟免遭摧毀！世衛組織在1月12日正式解釋說，他們在與北京磋商後，沒有發現任何人與人之間的傳播。這是個謊言。世衛組織是傳播這個謊言的同謀。1月15日，中國領導人到華盛頓簽署了一個商貿協定，那時他們沒有通知我們任何事情。他們關閉了長城，封鎖了武漢地區，終止了所有國內旅行，卻沒有停止通向境外的航班！病毒就是這樣傳到我們這裡。世界各地受Covid襲擊的所有人都必須獲得中共（CCP）的賠償。

費加羅：但是，誰會要求賠償？美國？

班農：我可以告訴你，在美國，一場旨在剝奪中國主權豁免的真正的政治運動正在取得進展。密蘇里州和密西西比州已經提起訴訟。一些律師正在準備個人申訴，類似9. 11受害者家屬對沙特阿拉伯的申訴。我想，政府將會提供支持。參議院共和黨多數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）提出的競選文件建議原告為遭受的禍害起訴中國共產黨。我認為，這將是2020年大選的決定性主題。有接近91％的美國人認為，中國共產黨和中國的崛起對美國的安全構成直接威脅。

費加羅：由於關涉到巨大的經濟利益，美國政府是否有勇氣與中國對抗？

班農：不僅脫鉤是可能的，而且必須這樣做。況且中國已經開始實施脫鉤了，通過宣布改用他們自己的技術標準。除了這次病毒大流行之外，這甚至是近年來最重要的地緣政治宣布，儘管它沒有引起注意。中國人通過絲綢之路（一帶一路）項目開始了這種脫鉤，而這個項目的核心就是冒充新技術“霸主”的華為公司。

當然，倫敦金融城，巴黎金融屆和華爾街男，等西方經濟精英們，由於賺了很多錢，所以他們不會自己改變現有模式。但是，對“去工業化”感到憤怒的西方人民，應該敦促這些人採取行動。

三年前習近平在達沃斯如是說

我想帶你回到三年前，那是2017年1月，當習近平主席去到瑞士達沃斯時，特朗普總統剛剛當選。習近平在講話中表示，問題在於威脅國際秩序的西方民族主義和民粹主義運動。 他並宣稱中國將捍衛全球化。 當時英國《金融時報》和其他人士都誇讚他有遠見。而唐納德·特朗普卻因捍衛“威斯特伐利亞”國家體系而受到詆毀。

而當時在達沃斯，所有大金融機構，銀行和公司的人都知道維吾爾人的再教育營和政治壓迫的存在。但他們卻把習近平贊為英雄，而把特朗普視為怪獸。他們這樣做，是因為他們只對自己的利潤感興趣。

若無西方資本和技術，中共會像紙牌屋那樣倒下

費加羅：這場危機是否印證了特朗普的看法，即需要重新審視全球化，並回遷戰略產業？

班農：特朗普上台時，正值全球主義精英們對猶太-基督教的西方力量失去了信心，他們接受西方走向衰落，相信修昔底德陷阱有關中國是上升大國，美國是衰落大國說法。這個情況在你們這兒也很明顯，比如馬克龍就認為法國的首都是布魯塞爾，而不是巴黎，這引發了“黃色背心”運動。而這種處理問題的方法導致我們的國家變成附庸國。我們才明白我們已放棄了戰略生產線。

費加羅：這一觀察結果在法國引起巨大震驚，我們正在談論某些戰略生產的回遷。

班農：只有那些之前不看現實的精英才會震驚。這裡沒有任何秘密！當然工廠都遷走了。當然中國人控制了製藥工業。這個系統就是這樣運作的。

重商主義的極權國家

費加羅：美國現在通過貿易戰與全球化作鬥爭，難道美國不該對全球化的過度行為負責嗎？

班農：推動全球化的不是美國，而是當時相信這個烏托邦的“達沃斯精英們”。要明白，中國不是一個實行自由貿易的國家，而是重商主義的極權國家。在那裡，您不能自由交易。 這就是特朗普政府發動貿易戰的原因。 當時的想法是強迫中國市場開放。

費加羅：有人警告說，如果我們責備中國人，我們將錯過這次危機的關鍵教訓，那就是，中國取得了驚人的工業飛躍，而西方人只能責怪自己，比如在5G上不再具有競爭力。

班農：如果沒有西方資本和技術，中國共產黨會像紙牌屋那樣倒下！提出那些論點的人，是想讓我們相信，我們不能採取行動。

費加羅：專家大衛·高德曼（David Goldman）表示，應該為芯片技術創造替代方案，而不是喊中國狼來啦。

班農：沒錯。但是首先要切斷中共的資本供應和技術轉讓。並且要求賠償。 因為我們將需要十年的時間來恢復。

若允許中共廢掉對香港的承諾，以後就擋不住他們了

費加羅：歐洲人感覺自己被特朗普的美國所拋棄，中國卻在進行滲透。那麼歐洲人會被說服對他們依賴的中國發動一場新冷戰嗎？

班農：不是冷戰，是熱戰。網絡熱戰，宣傳熱戰，當然還有經濟熱戰。我們必須團結起來，否則歐洲國家將成為中國的附庸。我堅信，我們將醒來，共同參加這場鬥爭，贏得勝利。 但是，我已經警告過歐洲人，他們不應該靠布魯塞爾，而應該基於自己的國家。

費加羅：（疫情導致）這些死亡和經濟災難，特朗普還能贏得這次選舉嗎？

班農：喬-拜登是個很弱的候選人，特別是在中國問題上。當年奧巴馬希望轉向亞洲，派拜登與北京進行談判。可是他們對付北京的政策卻毫無結果。南中國海從未如此軍事化！而且，當特朗普決定在一月下旬關閉邊界時，拜登說特朗普是種族主義者。如果民主黨人不能擺脫掉他，另換一位候選人，他們就無法戰勝特朗普。

香港之後台灣若淪陷引發熱戰

費加羅：中國人大決定通過一項合法干預香港的依據—-國安法，您是否要求對此作出非常堅定的回應？

班農：法國公民都知道，當年因沒有保衛捷克斯洛伐克或奧地利對抗納粹，所付出的代價。 現在西方如果允許中國共產黨取消自己對維持香港自由民主的承諾，以後什麼都擋不住他們了。接下來淪陷的將是台灣。那樣，我們將被無情捲入一場捍衛南中國海的熱戰。

費加羅：您認為，美國政府和國會針對北京準備的反應是正確的嗎？

班農：國會大廈的鷹派和政府正在準備一套強有力的制裁組合，廢除一些貿易協定，阻止中國公司進入金融市場-所有這些措施都將讓中共付出高昂的代價。

費加羅：最近您在接受The Wire的採訪中表示，西方影響中國的能力正在下降。我們是否正在見證中國世紀的崛起和美國的衰落？

班農：如果我們有膽量，智慧和精力來幫助中國人民，我們將見證一個漫長的20世紀的終結—中國共產黨的垮台。