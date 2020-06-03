趙立堅：英方無權假借《中英聯合聲明》對港事務說三道四

針對英國外交大臣拉布在近日表示，北京為香港訂立港版國安法削弱“一國兩制”，並與中國的國際義務有直接衝突的表態，中國外交部發言人趙立堅在6月3日的例行記者會上回應指，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，並就英方的涉港言論提出嚴正交涉。

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當天的記者會上，來自澎湃新聞的記者提問稱，“英國外交大臣拉布2日向議會稱，英方一直尊重《中英聯合聲明》，而中方‘專制式’的國安立法破壞了‘一國兩制’，與中國的國際義務有直接衝突。如果中國干預香港政治和自治基礎，將可能對香港的經濟模式和繁榮構成長期威脅。中方有時間再做考慮並懸崖勒馬。中方對此有何評論？”對此，趙立堅表示，“中國全國人大就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機製作出決定，完全屬於中國內政，任何外國無權干涉。英方對此妄加評論、橫加指責，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，我們已向英方提出嚴正交涉。”

趙立堅指出，“維護國家安全是一國生存發展的基本前提，是國家主權最核心、最基本的要素。中英談判及簽署《聯合聲明》的核心是中方對香港恢復行使主權，在港進行國家安全立法是中方行使主權的應有之義。《中英聯合聲明》關於對港的基本方針政策是中方單方面政策宣示，不是中方對英方的承諾，更不是所謂國際義務。”他揚言，“香港回歸後，中國政府治理香港特別行政區的法律依據是中華人民共和國憲法和香港基本法，不是《中英聯合聲明》。隨着1997年中國恢復對香港行使主權，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。《中英聯合聲明》沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任。英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。因此，英方無權假借《中英聯合聲明》對香港事務說三道四，干涉中國內政。”

趙立堅強調，“有關香港國安立法是維護國家主權、統一和領土完整，築牢‘一國兩制’制度根基的必要舉措，是為了更好地貫徹‘一國兩制’。只有國家安全有保障，‘一國兩制’才能有保障，香港繁榮穩定才能有保障。立法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，完全不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益，有利於更好落實‘一國兩制’政策，有利於香港的繁榮穩定。對香港繁榮穩定構成威脅的恰恰是一些外部勢力與香港反中亂港勢力勾連合流、沆瀣一氣，利用香港從事危害中國國家安全的活動。”

趙立堅續稱，“英國同香港的歷史聯繫，源自侵略殖民和不平等條約。英方還妄稱香港國安立法為‘專制’立法，所謂‘專制’一詞，正是英國曾經對香港進行殖民統治的真實寫照。恰恰是香港回歸以來，香港居民享有前所未有的權利和自由。我們倒要奉勸英方懸崖勒馬，摒棄‘冷戰思維’和‘殖民心態’，認清並尊重香港已經回歸、是中國一個特別行政區的現實，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止干預香港事務和中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳。”