中國留學生參加西雅圖暴徒搶劫 美國非裔騷亂可見中國人身影

兩名在西雅圖讀書的中國留學生近日參加當地黑人騷亂，在搶劫名牌包商店後，上網炫耀他們的戰利品。另外，據美國的中文網絡揭露，在美國一些城市的黑人騷亂中，可以看到中國人的身影。

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近日，美國的多家中文網站刊登一位署名“袁宏睿”的中國留學生推特網絡截圖，袁宏睿在推特上炫耀他參加黑人騷亂從西雅圖商店搶來的名牌包。袁宏睿寫道“這是我在西雅圖搶的GUCCI包包，好看嗎？窮逼反賊就別看了，反賊還說要到FBI舉報我，簡直笑死我了，我人還在西雅圖，不服來干我啊，哈哈哈！還有我愛共產黨，更熱愛我的祖國母親，美國人還欠我們中國很多賬沒還，幾個包包而已，美國人至於這麼小氣嗎？”

袁宏睿還寫道：“等明天再去搶一波，我先吃個飯，臉皮這東西真的不重要，要是中共願意資助我，我就可以煽動示威者，把美國變成第二個香港，想想都刺激。”

炫耀搶劫戰利品的還有一位署名“一個脫離了高級趣味的人”中國留學生，他寫道：“一場暴亂，讓本就不富裕的家庭多了兩個LV”。

這2名中國留學生高調炫耀搶劫來的名牌包，引髮網友的譴責。有網友寫道：“世界上也只有五毛小粉去搶劫美國商店，還這麼有種，敢這麼高調的炫耀贓物了吧？”。還有網友寫道：“這些XX就只敢在別人國家撒野而已”、“水準跟智商低到新的層次”。

另外，據網絡揭露，當黑人的抗議活動演變成騷亂，在一些城市可以看到中國人的身影。5月31日晚抗議者包圍白宮，警方施放催淚瓦斯驅散人群，場面失控，有人拍到混亂之中聽到一個人用中國話高喊“快走！走走走走走……！”，顯然他是在指揮自己的同夥撤離。

一位名叫“魏歌”的網友發推文披露，在洛杉磯聖塔莫尼卡（Santa Monica）的暴亂中，警方逮捕了三名中國留學生，他們供出：是受當地中國領事館官員的指示，上街和黑人一起參加遊行，藉機煽動打砸搶，以發揚愛國主義精神，為黨為國家做出新的貢獻。