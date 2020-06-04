“六四”31周年香港旺角示威者與警方衝突 中國民運人士舉行線上紀念會

周四“六四”事件31周年紀念，香港晚間包括維園等地都舉行悼念活動。紀念活動之後，旺角示威者與警方衝突。示威者用護欄、雜物堵路，現場的便衣港警隨即衝出制伏並施放胡椒噴霧，至少4人被制伏。周四晚，全港7間天主教聖堂舉行“六四彌撒”，超過5千教友出席。中國民運人士王丹等人舉行“六四”31周年的線上紀念會，呼籲中國實現自由民主。

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據《中央社》綜合港媒報導，周四晚在朗豪坊聚集的民眾約有300人。由於現場一度陷入混亂，在場除由便衣員警先行制伏用雜物堵路的示威者外，大批防暴員警也在隨便趕往現場。

這場在旺角朗豪坊舉行的活動，是由香港“社區前進”主辦，主題是以燭光悼念“六四”活動，現場人手一隻蠟燭。除悼念“六四”外，示威者也喊出“反送中”運動的口號，不遠處則有警車保持警戒狀態。

晚間8時45分，主辦單位宣布活動結束，一部分參與者仍留在現場高喊口號。9時過後，有零星示威者離開朗豪坊，前往一旁的亞皆老街，將塑膠護欄放在巴士前堵路。多名便衣員警率先衝出，並制服最少4人，其他示威者一度包圍這些便衣員警並拋擲三角錐等雜物，員警隨即噴灑胡椒噴霧。不久，大批防暴員員到到場增援。 晚間10時過後，大部份人群已經散去，但仍有零星示威者在附近徘徊。港警方面也在附近街道保持警戒，防止示威者再度聚集。

另據報道，周四晚間，香港7間天主教聖堂舉行“六四彌撒”，讓無法到維園參與集會的市民可以到聖堂悼念，並按照教區指引， 保持社交距離，共有5千多教友出席。

六四31周年紀念活動，中國民運人士王丹等人舉行“線上紀念會”，台灣民進黨副秘書長林飛帆在會中致詞時，呼籲中國平反“六四”、正視歷史，並賦予中國民眾自由民主及人權，以獲國際社會肯定。

王丹等中國民運人士在美東時間4日上午9時，透過視訊軟件Zoom舉行“六四”公祭和紀念會，但在會議開始前和進行中，卻兩度疑似遭黑客攻擊中斷。

受邀在會中發言的台灣民進黨副秘書長林飛帆表示，向所有“六四”的參與者、親人罹難的“天安門母親”、流亡海外的民運人士，以及目前仍在香港街頭和中國某個角落，持續為自由、民主和人權奮鬥的朋友致敬。他說，由於這些人的努力，才能在31年後讓世界看到，中國仍是追求民主、不願放棄的地方。 林飛帆也指，中國沒有民主，不僅是中國的夢魘，也是中國對外和區域和平穩定的絆腳石。他呼籲中國政府儘快平反“六四”、正視“六四”歷史，並讓中國人有真正的自由、民主和人權。

香港眾志秘書長黃之鋒表示，在中共總書記習近平的專政下，無論是香港、台灣、中國大陸、新疆和西藏，都會遭受到威權政府更明顯的壓迫，追求民主相當困難。黃之鋒說，香港年輕人會像31年前的北京年輕人一樣，努力捍衛自由民主。

六四參與者吾爾開希則表示，新冠疫情雖然讓香港維園無法點亮燭光，但也讓全世界感受到中國的威脅，點亮每一位熱愛自由民主人們心中的燭光，預計未來各國將調整中國政策。 紀念會在參與者點起燭光，併合唱“六四”紀念歌曲“自由花”的歌聲中結束。