廣西梧州一保安砍傷39名小學生和教職工 行兇者被控制

綜合消息顯示，當地時間6月4日上午8時許，廣西梧州市蒼梧縣旺甫鎮中心小學附近，一男子持刀將多名學生以及學校副校長和保安員砍傷。據旺甫鎮政府隨後通報，砍人者是一名保安姓李，約50歲，已被控制。據悉，其中重傷3人，分別為小學校長、另一名保安、一名學生，受傷人員均已送往醫院救治。

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蒼梧縣宣傳部官方微信“今日蒼梧”隨後更新通報稱，經初步核查，受傷人數39人，其中37人輕微傷，2人傷勢稍重。另有目擊者告訴新京報記者指，多名孩子的頭部、肩部及手臂處有傷，還有一名保安受傷嚴重也被擡上了急救車。知情人稱，傷人者為學校一保安，初步統計，共有二十餘名學生和教職工受傷，已知重傷3人。旺甫鎮政府工作人員介紹稱，目前傷人者已被警方控制，傷者均被送至鎮衛生院救治，暫無生命危險。

另據事發的蒼梧縣旺甫鎮官方發出的通告顯示，“ 4日上午9:00時許我鎮接到旺甫鎮中心小學報稱：約在當天上午8:30分旺甫鎮中心小學校內發生一名保安持刀砍傷多名學生和教職工重大突發事件。”通報稱，“接到通知後，我鎮主要領導及相關人員立即趕赴現場開展救援工作。據現場初步統計，受傷學生和教職工約有40名，其中重傷3人，分別為旺小校長、另一名保安、一名學生。當時已立即組織受傷人員到旺甫鎮衛生院進行初步止血包紮，截至目前，已聯繫由市人民醫院、工人醫院、紅會醫院派出共8輛救護車將受傷的學生和教職工護送到市區醫院進行救治，已聯繫上的部分受傷學生的家長陪同到醫院。”通報寫道，“據了解，持刀傷人保安叫李小民（口述） ，男性，年齡約50歲，目前該名保安已被控制。進一步情況待續報。”