悼念六四死難者 港大學生會洗刷“國殤之柱”

香港大學學生會在周四一如既往地洗刷設在校內的“國殤之柱”，以悼念31年前的六四事件死難者，並傳承1989年北京民運精神。

廣告 繼續瀏覽後續

據悉，“國殤之柱”是有關對人道肆意凌虐的雕塑，由丹麥雕塑家製造，共有5座，其中一座用來紀念六四事件，高約7米，存放在港大校園內。“國殤之柱”上刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人像，象徵血腥鎮壓的死難者，基座以紅字刻上“六四屠殺”和“老人豈能夠殺光年輕人”等字樣。

六四事件31周年之際，港大學生會當天下午依照慣例洗刷“國殤之柱”，同時為六四死難者默哀1分鐘。參與這一活動的學生們還重漆了太古橋上“冷血屠城 烈士英魂不朽 誓殲豺狼 民主星火不滅”字句。港大學生會外務副會長鄭凱盈表示，“要提醒同學中共政權的殘酷不仁，即使政府打疫情為由打壓，港大學生會都不會退縮，會為同學提供悼念機會。”鄭凱盈說，“31 年來，港人未忘六四真相，早前強權以疫情作為藉口，打壓民間的悼念活動，無疑是步步進逼港人的集會及言論自由，但港大學生會不會因而退縮，作為校內言論自由最後堡壘，將竭盡所能，予同學一個悼念機會。”她也談到，目前不知道港版國安法立法後，明年能否繼續進行相關悼念活動，但慶幸今年仍可舉行，而且與過去一樣，未受任何影響。

據立場新聞報道，其中一名參加者是港大工商管理學五年級生，他表示需要以某種形式去記念六四，作為港大學生，有責任回港大參加學生會所舉辦的活動，活動理念亦與自身看法相同。他指“洗柱漆橋”的傳統最大意義是悼念死難者，以及傳承精神，讓其他人知道一直有人記得六四，一直有人為自由民主等信念付出。他還認為，活動實際上無法帶來很大改變，但象徵意義更大，可傳遞六四的訊息至社會或下一代，甚至將來入讀港大的人。

同樣就六四31周年，香港支聯會通過臉書表示，“今年是六四屠殺 31 周年，支聯會定出‘人民不會忘記—平反六四！公義必勝！’為今年的悼念主題。我們沒有忘記當年學生和市民的付出和犧牲，也沒有忘記過去 31 年因 堅持說出真相、悼念和爭取平反的仁人志士。”支聯會堅持在維園燃點悼念六四的燭光，但同時呼籲香港人遍地開花式悼念，在當地時間星期四晚上8時正，“無論你身處何地，大家燃點起燭光，一起參與網上集會，並在當晚8:09全港默哀1分鐘，集會至當晚8時30分結束。”