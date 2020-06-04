新冠病毒：萊比錫歐中峰會被推延

據德新社報道，因新冠病毒大流行，原定於九月中旬在萊比錫舉行的中歐峰會被推延。在德國總理默克爾和中國國家主席習近平以及歐洲理事會主席查爾斯米歇爾通電話後，德國政府發言人賽伯特於周三公布了這一消息。會議新日期尚未確定。

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中國是德國和歐盟最重要貿易夥伴。會議取消後，習近平強調了與歐洲緊密合作的意願。中國準備與德國和歐盟加強戰略合作，維護多邊主義，應對全球挑戰。新華社報道說：習近平表示，中國希望“在這個不確定的世界中為可預測性作出貢獻。”但新華社沒有明確提及峰會的推延，而是引用了習近平的話說，“中德與中歐之間的交流中有許多重要事情需要討論。”中方願與各方進行密切磋商，以確保這些事情取得成功，並將雙邊關係提升到更高水平。

中歐峰會原定於9月14日在萊比錫舉行。這將是7月1日德國開始擔任歐盟輪值主席國的最重要日期之一，目的是討論和調整歐盟與其強大貿易夥伴中國之間的關係。具體而言，雙方欲達成投資保護協議。此外，還應重申對氣候變化的共同戰鬥，討論歐盟和中國在非洲的角色。

賽伯特說，德國、歐盟和中國強調了該會議的重要性。他們一致認為，鑒於新冠病毒大流行局勢，會議不能在預定時間舉行。但會議還是應該舉行，具體日期會提前公布。

歐盟與中國的關係最近比較緊張，起因是中國人大上周通過了香港國安法。德國外交部長馬斯上周五明確表示，正因這個原因，德國政府並未考慮取消中歐峰會。“有很多事情要和中國討論”，中歐峰會是一個良好機會。

歐盟和中國的關係原本是德國擔任歐盟輪值主席國六個月期間的中心話題。但新冠危機推翻了這個計畫。新冠病毒大流行後，德國政府將重點放在恢復經濟上。

鑒於美中關係緊張，萊比錫峰會原本具有高度的政治意義。27個歐盟成員國就是否讓中國參與五基建設，持不同態度。默克爾本想通過這一峰會，讓歐盟達成一致的對華政策。但中歐峰會今年是否還會舉行，目前還是個未知數。