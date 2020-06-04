蔡英文發文紀念六四祝福香港:盼不再有被消失的日子

本周四是1989年六四事件31周年。台灣總統蔡英文當天通過臉書表示，“希望這世界上每一個角落、每一片土地，都不要再有消失的日子。”她稱，“也祝福香港。自由的台灣撐香港的自由。”

廣告 繼續瀏覽後續

蔡英文當天早上在臉書上傳一張6月4日的日曆，並發文寫道，“在地球上其他地方，每一分鐘就有60秒過去。可是在中國，每一年卻只有364個日子，有一天被遺忘掉了。”蔡英文說，“過去在台灣，我們也曾經有許多日子，不能出現在日曆上面，但我們一個一個把它們找回來了。”她續稱，“因為我們不必再隱匿歷史，所以我們可以共同思索未來。”蔡英文寫道，“希望這世界上每一個角落、每一片土地，都不要再有消失的日子。”“自由的台灣撐香港的自由。”她最後並以此標註，祝福香港。

此外，同為民進黨人的台副總統賴清德亦通過臉書發文。他表示，“中共當局應深自省思，順應民主潮流，平反六四，停止對宗教、異議人士等的壓迫，正視香港人民追求民主的殷切期盼。”賴清德稱，“31年前，台灣和中國同樣出現自由化與民主化浪潮，青年學生們站出來追求民主、要求國家改革。”他指出，“31年過去了，台灣從‘野百合’到‘太陽花’，一個世代接著一個世代的年輕人，大家傳承了自由民主的棒子，建設台灣成為一個自由民主的偉大國家。”他續稱，“但中國年輕人卻沒有這麼幸運，只因領導人的一念之差，讓他們的愛國熱情與民主夢想，硬生生地被坦克車給碾碎，讓中國從此走上與自由民主潮流背道而馳的歧途。”

賴清德說，“六四的歷史錯誤無法復原，犧牲的青春生命無法再生，但對歷史真相的追求與平反，卻可以記取避免人類不幸悲劇再次發生。”他強調, “在六四這一天，中共當局應深自省思，順應民主潮流，平反六四，停止對宗教、異議人士及圖博與維吾爾族人等的壓迫，正視香港人民追求民主的殷切期盼，讓中國人也能和台灣人一樣，享受真正自由民主的生活。”台行政院長蘇貞昌也同時在臉書貼出乘法表圖片，圖中註明“6x4=Fight for Freedom”。他寫道，“自由是一種生活，一種上網不會被鎖關鍵字，不會因不同政治主張就有牢獄之災的生活。‘珍惜民主，勿忘六四’。”

據中央社報道， 民進黨也在臉書發文提到，“31年過去了，感佩當年挺身而出追求民主自由與人權、反對中共一黨專政，要求政治改革的中國人民與青年學子。”民進黨稱，“31年後的今日，中國國內的人權與自由狀況日益嚴峻，中國政府加大對自治區域的人權迫害與自由箝制，就連曾經作為世界金融中心的香港，也正遭遇前所未有的壓迫；近年來，中國政府也開始對來自境外的民主人士進行迫害，例如已遭受中國不當審訊關押3年多的非政府組織（NGO）工作者李明哲。”民進黨稱，“民主、自由與人權，沒有東西之分，只有讓人民享有真正的民主、自由與人權，中國才能走上真正繁榮，贏得國際社會真正的肯定，區域也才能真正和平穩定。”