94偶像歌星仝卓自爆高考作弊結果當官的爸爸被抓

現年26歲的偶像歌手仝卓因為說漏嘴承認自己高考靠關係作弊，結果引髮網上輿情一片沸騰，仝卓做官的父親，目前已被當局調查。仝卓的父親仝天峰是山西臨汾市人大常委會副秘書長，南華早報報道指，臨汾市人大消息已經證實仝天峰被指參與修改兒子仝卓的學籍事件，目前正被調查之中。

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報道引述臨汾市人大一名要求姓名保密的官員說：“他（仝天峰）因為他兒子考試擅改身份問題而接受調查，我們正等候調查的結果。”

教育部以及山西和鄰近的陝西省教育廳亦同時對八年或九年前發生的事件展開調查。

仝卓上個月與粉絲們透過網上閑聊時，無意中自爆這個醜聞。仝卓說，他第一次參加高考時不及格，到了第二年，他篡改個人資料，將自己改為應屆的高中畢業生，而不是去年已經高中畢業，目的是以一個新鮮高中畢業生的資格，冀望能考入心儀的高級藝術學院。

仝卓在網上告訴粉絲：“我們用了很多關係，然後我就變了一個新鮮的高中畢業生。”仝一邊說還一邊用手蓋住笑個不停的嘴巴。

據了解，仝卓希望能考入中國人民解放軍國防大學的軍事文化學院，但第一次高考成績未如理想，他第二年於是再度報考國防大學軍事文化學院，以及中央戲劇學院，結果仝考取後者。

仝卓不小心自爆醜聞，來自微博網民的壓力有如排山倒海，他因此宣布已經要求中央戲劇學院取消他的證書。

根據教育部2009年的政策，高考出台了五項禁令，具體內容如下：一、嚴禁高一高二在校生參加高考；二、嚴禁利用無線通訊工具作弊；三、嚴禁組織或參與群體性舞弊；四、嚴禁由他人代替考試或代他人考試；五、嚴禁騙取高考報名資格參加考試。

不少網民認為，仝卓至少涉及觸犯第三和第五項禁令，只是仝卓恐怕萬萬想不到他的大嘴巴連他的父親也受到牽連。