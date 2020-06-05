中國外交部發言人換將 耿爽傳派聯合國

中國外交部發言人耿爽6月5日下午主持最後一場例行記者會後，正式卸下近4年發言人職務，中國媒體傳耿爽將派任聯合國。

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據中央社今天報道稱，耿爽調職傳派聯合國，“金句模擬器”暫畫句點。

中國外交部發言人耿爽下午主持最後一場例行記者會後，正式卸下近4年發言人職務，陸媒傳將派任聯合國；此前網友們追捧的“爽哥金句”、耿爽模擬器，將暫時畫下句點。

耿爽擔任中國外交部第30任發言人，自2016年9月26日亮相迄今，共主持近400場記者會。囿於外交辭令生硬之故，去年曾有網友推出一款“耿爽模擬器”，只要輸入“想譴責的國家或對象”及事件，便可模擬耿爽的制式回答，但不久後遭下架。

該報道引據中國官方澎湃新聞，耿爽今天下午主持完任內最後一場記者會後說：“由於工作安排的原因，我即將奔赴新的崗位，今天應該是我作為外交部發言人，最後一次主持例行記者會。藉此機會對過去近4年時間裡，大家給予我的關心、支持、幫助和鼓勵表示衷心感謝。”據耿爽說：“作為一名中國外交官，無論走到哪裡，我都會繼續講好中國故事、傳遞中國聲音，為促進中國與世界的相互了解，增進中國人民與世界人民的友好情誼，作出自己的努力與貢獻，再次與大家告別，我們後會有期，謝謝大家。”

中央社說，至於下一個職務，據中國官方環球時報稱，耿爽不久後將前往中國常駐聯合國代表團工作。

中國外交部發言人近來因中美關係不睦，加上2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎，COVID-19）引發各國質疑，中國外交部記者會淪為輿論戰場，也出現大陸網民眼裡的“金句抗敵”、或外界認為的口水互噴。

以在回應美國對疫情防控“甩鍋”為例，耿爽曾引用中國古語：“行有不得，反求諸己”，並強調“美國的敵人是病毒不是中國”；在回應美國打壓中國企業時，他說，以“安全”為名，鎖住所有的門，囚禁的只是自己。近期最受矚目的“戰果”，是4月28日在記者會與“澳洲人報”記者進行7個回合交鋒，耿爽曾回擊說，“你覺得網上的言論都不真實嗎？那是誰在那裡發表言論？是機器人嗎？如果你在現實世界中沒有聽到這樣的言論，證明你的接觸面還不夠廣”。

據中央社說，耿爽1973年生，從事外交工作20多年，曾在中國外交部國際司、國際經濟司以及中國常駐聯合國代表團工作，還曾擔任中國駐美國使館新聞參贊兼發言人。