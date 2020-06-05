中國5月進出口或雙負

據路透社綜合20餘家機構預測中值顯示，受海外疫情加速蔓延導致歐美等主要市場經濟活動在四、五月份嚴重萎縮影響，中國5月以美元計價出口同比料下降7%，進口預計亦延續下滑態勢，同比減少9.7%。當月貿易順差預計390億美元。

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路透社今天根據數據觀測指：中國5月進出口預計雙雙負增長，全球需求低迷出口前景難樂觀。

該報道引據中金宏觀團分析隊稱，“5月出口同比增速可能下降到-15%，進口增速估算也將從-14.2%下降至-20%左右。雖然5月起歐美經濟審慎重啟，但海外經濟活躍度仍然低迷，”中金宏觀團隊稱。據該團隊指出，5月日本與歐元區製造業採購經理人指數(PMI)初值有所恢復，而美國製造業PMI進一步惡化，韓國前20天出口增速仍處-20.3%的低位。同時，新冠疫情以來出口訂單下滑的滯後效應可能將在近期壓制出口增速。

據中國商務部周四表示，目前沒有出現外資撤離、產業鏈供應鏈外遷的情況，但也在密切監測和研判下一步中國外貿的走勢，目前看不確定不穩定因素依然較多。

瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤也稱，中國5月官方製造業PMI中新出口訂單指數和進口指數均處低位，與之對應，疫情導致的經濟活動受限拖累4-5月美日歐和部分新興市場的增長明顯收縮。

路透社稱，受需求不足制約，中國5月官方製造業PMI繼續小幅下降至50.6，為連續第二個月下降。其中，新出口訂單指數環比升1.8個點至35.3，進口指數回升1.4個點至45.3，但兩者均處於歷史較低水平。