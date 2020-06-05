面對美國的壓力，中國周四作出了少有的讓步，允許美國和其他外國航空公司恢復部分中國航線。在不到24小時前，特朗普政府威脅要禁止中國航班飛往美國。北京讓步後，美國鬆口將修改禁令，或允許部分中國航司繼續執飛赴美客運航班。

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據華爾街日報今天報道稱，美國施壓後，中國將允許外國航空公司恢復部分航班。

面對美國的壓力，中國周四作出了少有的讓步，允許美國和其他外國航空公司恢復部分中國航線。在不到24小時前，特朗普(Donald Trump)政府威脅要禁止中國航班飛往美國。雖然此舉未滿足美國對於航空公司可按自己的方式恢復赴中國航線的要求，但在美中關係日益緊張之際，這依然是一種局部性讓步。

該報道稱，美國和中國爭論的焦點涉及從新冠病毒源頭到香港政治地位在內的多個問題。

中國民航局表示，從下周一開始，95家外國航空公司將獲准每周向一個中國目的地執飛一個航班。這與目前允許中國航空公司每周向外國執飛一個航班的規定對等。

據路透社說，美國政府和航空公司官員表示，美國運輸部計畫在未來幾天發布修改後的命令，可能會允許一些中國航空公司的客運航班繼續執飛美國航線。

稍早美國政府周三表示，將從6月16日起禁止中國客運航空公司的航班飛往美國。在世界最大的兩個經濟體之間的緊張局勢不斷升溫之際，美國向中方施壓，要求其允許美國航空公司恢復中美航線。

在美國宣布禁止中國客運航班飛美後，中國民航局周四調整國際客運航班計畫，放寬外國航空公司國際客運航線航班限制，並從6月8日起，實施航班獎勵和熔斷措施。

消息說，中國民航局官網刊登通知稱，6月8日起，所有未列入“第5期”航班計畫的外國航空公司，可選擇一個具備接收能力的口岸城市，每周運營一班國際客運航線航班。各航空公司可向民航局申請運行至10月24日的航班預先飛行計畫。

該報道稱，美國運輸部沒有立即發表評論。

美國運輸部周三表示，“我們將允許中國航空公司運營與中國政府允許我們的航空公司執飛的相同數量的定期客運航班。”它補充說，該指令是為了“恢復美國和中國航空公司之間的競爭平衡和公平和平等的機會。”

美國的禁令適用於中國國航，中國東方航空公司，中國南方航空公司和廈門航空。中國的航空公司目前每周有四趟往返美國的航班。

美國政府官員和航空公司高管私下對中國修改後的規定表示擔憂，目前尚不清楚航空公司是否會同意每周只飛一次中國，因為它們已經申請批准每天兩到三個航班。

達美航空和美國聯合航空本月已要求恢復飛中國的航班。兩家公司均表示正在評估中國民航局的指令。

美國航空集團發言人Ross Feinstein說，公司仍堅持10月底恢復飛中國航班的原定計畫。

路透社說，根據民航總局航班獎勵和熔斷措施，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續三周為零的，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周一班，最多達到每周兩班。入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到五個的，暫停該公司該航線運行一周；達到10個的，暫停該公司該航線運行四周。“熔斷”的航班量不得調整用於其他航線，“熔斷”期結束後，航空公司方可恢復每周一班航班計畫。