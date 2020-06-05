六四日宣布成立新中國 有憂郝海東安危

素有“郝大炮”之稱的中國足球名將郝海東似乎加入了富商郭文貴發起的“爆料革命”，在2020年6月4日當天宣布成立“新中國”，並宣讀了長篇“新中國聯邦宣言”。德國之聲報道說，郝海東當年的隊友證實了消息的真實性，並為此感到“震驚”。中央社報道外界擔憂郝海東等人安危。

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據中央社今天報道稱，足球名人郝海東號召推翻中共，外界憂安危。

中國退休足球名將郝海東發表推翻中共的言論後，其微博和微信帳號被關閉，新聞在中國網絡被大量刪除。他和家人據信在西班牙住所，兒子郝潤澤今年加盟塞爾維亞球隊，未知是否會受到牽連。

郝海東是前國家隊主力前鋒，1998年獲得中國足球個人最高榮譽“中國足球先生”，除了是優秀的運動員，綽號“郝大砲”也顯示他經常語出驚人、敢於評論。

6月4日“六四事件”31周年當天，郝海東透過錄製影片對外宣布成立“新中國”，宣讀“新中國聯邦宣言”，並號召眾人消滅中共。

更早之前的5月上旬，郝海東在微博轉載了一篇有關在文革期間被迫害致死的北大才女林昭的文章，並評論說：“一個民族、一個國家、一個社會連說真話都要干預了，是這個民族的悲哀，是這個國家的悲哀，是這個社會的悲哀，更是我們每一個人的悲哀。”這篇貼文被一些網民解讀為支持寫下武漢疫情日記的作家方方。

報道引述據德國之聲（DW）中文網指出，郝海東曾是軍人，又和中國的政界與商界高層有交集，無論是社會地位、人脈關係和個人財富上來說，都被認為是既得利益的菁英階層。如今他高調參與“建國”，在同行人看來很難理解。該報道說，部分熟悉郝海東的人認為，他的思想形成，與他在中國體制下目睹以及親身經歷到各種不公平待遇，後來又遠赴英國學習執教有關。在國外生活期間，郝海東能夠站在第三方視角思考審視中國體育界和中國社會的各種問題所在。

在郝海東宣讀“新中國聯邦宣言”之後，他的社群平台帳號被關閉，網絡上許多與他有關的新聞也正在被消失。

媒體態度前後變化形成強烈對比。就在5月10日，微博上一些媒體還標註郝海東，祝賀這名“國足最強前鋒”50歲生日快樂，並指他“昔日為國家隊和大連隊攻城拔寨的功勳不可磨滅”。

中央社說，根據5月下旬郝海東在微博貼出的照片，他和家人正在西班牙的居所中。據公開報導，他的兒子郝潤澤今年23歲，16歲時就在西班牙聯賽攻入了自己的第一個職業入球，今年他加入塞爾維亞的一支球隊。外界擔心，中共可能會對郝海東及其家人採取一些措施。德國之聲引述郝海東的隊友認為，郝海東可能以後再也無法進入中國，其家人和親屬也有可能受到牽連。他在中國仍有部分財產。