加拿大副總理方慧蘭歡迎30萬香港僑民回家

中共霸王硬上弓為香港訂製一套港區國安法，卻挑起西方多個政府對港人處境的同情，除了英國首相約翰遜表明將給予持有英國海外公民（BNO）護照的港人居英權之外，美國國務卿蓬佩奧亦表示歡迎港人到美國的意願，而加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）更張開雙手，歡迎在港為數約30萬僑民“回家”。

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方慧蘭周三在記者會上表示，歡迎在港30萬加拿大國民返回加國；加拿大外交部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）表示，目前香港有足夠外交人員，一如早前加國從全球超過110個國家撤僑般，當局會做好準備。

根據加拿大傳媒CTV報道，方慧蘭在記者會說：“目前加拿大約有30萬國民，在香港居住，他們全都是加拿大人。親愛的在港加國人，我們非常、非常歡迎你們在任何時候回家。”但方慧蘭沒有承諾會否為港人提供庇護，強調加國對海外面對極端困境、尋求庇護的人們，保持開放，“加拿大會繼續歡迎來自世界各地的移民和難民。”

加拿大移民、難民及公民事務部長門迪奇諾（Marco Mendicino）周三出席下議院會議時表示，在港加國人有權返回加拿大，但入境時須遵守目前的防疫限制，自我隔離14日。

加拿大總理杜魯多周二被問到會否採取任何措施，聲援港人時，未有正面回應問題，只表示會小心留意事態發展，繼續支持北京和港人透過有建設性的接觸及和平對話，緩和緊張局勢。

自從華為的孟晚舟2018年在加拿大被補、中國隨即報復性拘捕兩名在華加拿大國民後，中加兩國關係即跌入谷底。上月，加拿大卑詩省最高法院判孟晚舟敗訴，符合引渡到美國受審的條件，孟晚舟須繼續被扣留在加拿大。

此外，加拿大兩大電訊商貝爾公司（Bell）和研科公司（Telus）本周二宣布，選擇瑞典愛立信（Ericsson）和芬蘭諾基亞（Nokia）為建設5G通訊網絡的合作夥伴，拒絕華為參與。