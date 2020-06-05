北京再多解禁 湖北進京不限制不隔離

北京疫情防控第110場例行新聞發布會周五宣布，自6月6日0時起，將重大突發公共衛生事件二級應急響應下調為三級，並相應調整相關防控策略。北京同時宣布解除湖北（含武漢）進京限制，湖北進京者不再隔離觀察14天。

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據路透社今天報道，北京、河北自6月6日起將疫情防控響應降為三級，北京並解除湖北進京限制。這是繼4月30日北京市突發公共衛生事件響應級別從一級響應調整到二級響應之後的再次調整。

河北省政府網亦宣布，自4月30日河北省突發公共衛生事件應急響應級別調整為二級響應以來，疫情防控向好態勢持續鞏固，防控工作已從應急狀態轉為常態化。根據國家有關法律法規和《河北省突發公共衛生事件應急預案》，結合當前全省新冠肺炎疫情防控形勢，從6月6日起，將全省突發公共衛生事件應急響應級別由二級調整為三級。

北京市政府新聞發言人徐和建在北京疫情防控第110場例行新聞發布會上介紹，6月4日，北京無新增報告新冠肺炎確診病例、疑似病例和無癥狀感染者，北京已經連續50天實現雙零增長。但應急響應級別的調整，絕不意味着北京疫情防控可以一放了之、一放到底。

據該報道，2006年發布的國家突發公共衛生事件應急預案，根據突發公共衛生事件性質、危害程度、涉及範圍，突發公共衛生事件畫分為特別重大（Ⅰ級）、重大（Ⅱ級）、較大（Ⅲ級）和一般（Ⅳ級）四級。其中，特別重大突發公共衛生事件主要包括：肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市發生並有擴散趨勢，或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及2個以上的省份，並有進一步擴散趨勢。發生傳染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例，並有擴散趨勢等等。